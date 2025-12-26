سازمان حقوق بشری "حالوش" روز جمعه ۲۶ دسمبر گزارش داده است که یک شهروند افغانستان شامگاه پنجشنبه در اثر گلولهباری نیروهای امنیتی ایران در ساحۀ زرآباد از مربوطات ولایت سیستان بلوچستان آن کشور کشته شده است.
حالوش گزارش داده است که این شهروند افغانستان به نام "قدیر" متاهل و صاحب پنج فرزند بوده و هنگام مرگ حدود ۵۵ سال عمر داشت.
این نهاد حقوق بشری گفته است که قدیر در حال رانندگی تلاش داشت از تعقیب نیروهای امنیتی گریز کند که در اثر گلولهباری این نیروها و به دلیل "اصابت چند گلوله" بر بدنش در محل جان باخت.
حالوش نگفته است که این شهروند افغانستان به چه دلیل تحت تعقیب نیروهای امنیتی ایران قرار داشت.
منابع رسمی حکومت ایران تا کنون در مورد این رویداد تبصره نکرده و رسانههای داخلی ایران نیز از آن گزارش نداده اند.
حالوش ضمن ابراز نگرانی از تکرر چنین رویدادها گفته است که "استفاده بیضابطه از سلاح گرم علیه غیرنظامیان، نبود شفافیت و فقدان پاسخگویی" سبب افزایش چنین موارد شده است.
پیش از این نیز باربار گزارشهایی در مورد گلولهباری مرگبار نیروهای امنیتی و مرزی ایران بر افغانها، به ویژه مهاجران افغان فاقد مدرک در ساحات مرزی ایران نشر شده است.
حدود سه هفته پیش، مقامهای محلی طالبان در ولایت فراه از کشته شدن ده مهاجر افغان در اثر "گلولهباری مرزبانان ایرانی" در بندر شیخ ابو نصر فراهی در مرز افغانستان و ایران خبر دادند.
چند روز پیش از آن رویداد، حالوش گزارش داده بود که کم از کم هفت مهاجر افغان در اثر گلولهباری مرزبانان ایران کشته و چند مهاجر دیگر افغان زخمی شدند.
با اینحال، مقامهای ایرانی همواره گزارش رسانهها را در مورد گلولهباری نیروهای امنیتی و مرزی ایران بر مهاجران افغان رد کرده است.
ایران میزبان بزرگترین جمعیت مهاجران افغان در جهان است. مقامهای ایرانی در آغاز سال روان تخمین زده بودند که کم و بیش شش میلیون مهاجر افغان در آن کشور اقامت دارند، اما بیش از ۱.۵ میلیون مهاجر افغان تنها در سال روان از ایران به افغانستان بازگذشته یا هم جبراً اخراج شده اند.
