ده مهاجر افغان در اثر سرما در مرز ایران جان باختند

مقام‌های ایرانی گفته اند که کم از کم ده مهاجر افغان در اثر سرمازدگی در مرز ایران با افغانستان جان باخته اند.

مجید شجاع، فرمانده نیروهای مرزی ایران در ولایت خراسان رضوی به خبرگزاری دولتی ایران (ایرنا) گفت که اجساد این مهاجران افغان پس از طی مراحل قانونی و اداری از طریق مرز دوغارون به طالبان تحویل داده شد.

شجاع هشدار داد که "هرگونه تلاش برای عبور غیرقانونی" از مرزهای ایران "جرم" بوده و به گفتۀ وی با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

ایرنا از قول مقام‌های مرزی ایران گزارش داده است که در چند روز گذشته بیش از ۲۱۰۰ شهروند افغانستان که به گونۀ غیرقانونی وارد ایران می‌شدند و در برف و کولاک گیرمانده بودند، توسط نیروهای ایرانی نجات داده شدند.

با اینحال، خبرگزاری باختر زیر ادارۀ طالبان از قول مقام‌های محلی ولایت هرات گزارش داده است که سه شهروند افغانستان هنگام تلاش برای ورود غیرقانونی به ایران در ولسوالی کهسان ولایت هرات جان باخته اند.

ایران میزبان بزرگترین جمعیت مهاجران افغان در جهان است. مقام‌های ایرانی در آغاز سال روان تخمین زده بودند که کم و بیش شش میلیون مهاجر افغان در آن کشور اقامت دارند، اما بیش از ۱.۵ میلیون مهاجر افغان تنها در سال روان از ایران به افغانستان بازگذشته یا هم جبراً اخراج شده اند.

حکومت ایران در سال‌های پسین، به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه میان اسراییل و ایران، روند اخراج اجباری مهاجران افغان را شدت بخشیده و نیز به شدت با ورود غیرقانونی مهاجران از افغانستان به ایران مقابله می‌کند.

در چند ماه گذشته، ده‌ها مهاجر افغان که قصد ورود غیرقانونی به ایران را داشتند در اثر گلوله‌باری نیروهای مرزی ایران کشته و زخمی شده اند.

سازمان ملل متحد با اشاره به آزمون‌هایی که مهاجران اخراج شدۀ افغان در افغانستان با آن روبرو اند، از جمله بیکاری، نبود سرپناه، آزمون‌های ادغام آنان در اجتماعات، دسترسی نابسنده به مراقبت صحی و آب پاک آشامیدنی و دیگر خدمات اساسی به شمول آموزش، از ایران و پاکستان خواسته اند که اخراج اجباری مهاجران افغان را توقف دهند.