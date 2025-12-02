مقام‌های محلی طالبان در ولایت فراه از کشته شدن ده مهاجر افغان در اثر "گلوله‌باری مرزبانان ایرانی" در مرز افغانستان و ایران خبر دادند.

مسوولان طالبان در قوماندانی امنیۀ ولایت فراه گفته اند که این افغان‌ها که روز یکشنبه تلاش داشتند به گونۀ "غیرقانونی" از طریق بندر شیخ ابو نصر فراهی وارد ایران شوند، هدف گلوله‌باری قرار گرفتند.

خبرگزاری حریت به نقل از محمد نسیم بدری، سخنگوی قوماندانی امنیۀ طالبان در ولایت فراه گفته است که کشته شدگان باشندگان ولایت فراه بودند.

دو هفته پیش نیز سازمان حقوق بشری "حال‌وش" گزارش داد که کم از کم هفت مهاجر افغان در اثر گلوله‌باری مرزبانان ایران کشته و چند مهاجر دیگر افغان زخمی شدند.

پیش از آن نیز گزارش‌های متعدد در مورد گلوله‌باری مستقیم مرزبانان ایران بر مهاجران افغان و کشته شدن افغان‌ها در چنین رویدادها نشر شده است، اما مقام‌های ایرانی این گزارش‌ها را رد کرده اند.

همزمان با این، مقام‌های ایرانی در چند ماه اخیر، به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسراییل، روند اخراج مهاجران افغان را تشدید کرده است.

بر اساس آمار مقام‌های ایرانی، کم و بیش شش میلیون شهروند افغانستان در ایران اقامت دارند که از آغاز سال روان تا کنون بیش از ۱.۵ میلیون مهاجر افغان، عمدتاً مهاجران فاقد اسناد و مدارک معتبر اقامت، اغلب به گونۀ اجباری از آن کشور به افغانستان اخراج شده اند.

در همین حال، کمیسیون عالی حکومت طالبان برای رسیدگی به مشکلات مهاجران افغان اعلام کرده است که روز دوشنبه ۳۱۶۴ شهروند افغانستان از ایران و پاکستان به افغانستان رد مرز شده اند.

پاکستان که در نومبر ۲۰۲۳ روند اخراج اجباری مهاجران افغان را به گونۀ رسمی و گسترده آغاز کرد، تا کنون بیش از یک میلیون مهاجر افغان را به افغانستان رد مرز کرده است.

سازمان ملل متحد با اشاره به آزمون‌هایی که مهاجران اخراج شدۀ افغان در افغانستان با آن روبرو اند، از جمله بیکاری، نبود سرپناه، آزمون‌های ادغام آنان در اجتماعات، دسترسی نابسنده به مراقبت صحی و آب پاک آشامیدنی و دیگر خدمات اساسی به شمول آموزش، از ایران و پاکستان خواسته اند که اخراج اجباری مهاجران افغان را توقف دهند.

اتحادیه اروپا و ادارۀ آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) اعلام کرده اند که مبلغ ۵.۴ میلیون دالر را به هدف گسترش برنامه‌های سواد آموزی و اقتصادی در افغانستان اختصاص داده است.