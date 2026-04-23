فعالان زن افغان به اتحادیهٔ اروپا: گفتگو با طالبان را فوراً متوقف کنید

ایتلافی از فعالان حقوق زنان افغانستان از رهبران اتحادیه اروپا خواسته است تا فوراً هرگونه تعامل را با طالبان در مورد اخراج مهاجران افغان متوقف کنند و هشدار دادهاند که چنین گفتگوها "خیانتی" به زنان افغان خواهد بود.
نهاد هماهنگی زنان فعال افغان در نامۀ سرگشاده خطاب به مقامات ارشد اتحادیه اروپا، از جمله روبرتا متسولا، رییس پارلمان اروپا و اورسولا فون درلاین، رییس کمیسیون اتحادیهٔ اروپا ، گفته اند که " گفتگوهای فنی" با نمایندگان طالبان یک اقدام اداری بیطرفانه نیست، بلکه یک " اقدام سیاسی عمدی " است.
در این نامه آمده است که چنین تعاملات خطر مشروعیت بخشیدن به رژیمی را به همراه دارد که به گونهٔ نظاممند و نهادینه زنان را از عرصهٔ عمومی حذف کرده و خیانت با زنان افغان محسوب میشود.
این نامه در پی گزارشهایی منتشر میشود که اتحادیه اروپا در حال بررسی میزبانی از نمایندگان طالبان در بروکسل برای گفتگو در مورد بازگشت مهاجران افغان است که اقامت قانونی در اروپا ندارند.
در نامه آمده است که طالبان پس از به قدرت رسیدن در اگست ۲۰۲۱ زنان را از تحصیل محروم کرده، بیشتر مشاغل را از آنان گرفته و تا حدی زیادی آنان را از زندگی عمومی حذف کرده، که به گفتهٔ این فعالان این رویکرد "آپارتاید جنسیتی" است.
نامه میافزاید که "تعامل با طالبان برای تسهیل اخراج مهاجران افغان، پیام خطرناکی دارد و آن اینکه حقوق بشر را میتوان برای کنترول مهاجرت معامله کرد، وعدههای داده شده به زنان افغان را کنار گذاشت و با عاملان سرکوب وارد معامله شد".
این فعالان میگویند که گفتگوها در مورد اخراج مهاجران با مقامات طالبان نگرانیهای حقوقی و اخلاقی را ایجاد میکند و بازگشت این مهاجران به افغانستان مصوون نبوده و آنان را در معرض سرکوب و نقض نظاممند حقوق شان قرار میدهد.
فعالان هشدار میدهند که پیگیری چنین گفتگوها میتواند معیارات بینالمللی حقوق بشر را تضعیف کرده و این پیام را بدهد که تعهدات اتحادیه اروپا برای حفاظت از جمعیتهای آسیبپذیر مشروط است. آنان این اقدام را یک "محاسبه سیاسی کوتاهمدت با پیامدهای بالقوه درازمدت برای امنیت جهانی" توصیف میکنند.
نامه از اتحادیهٔ اروپا خواسته است تا این گفتگوها را فوراً لغو کرده، به تعهدات خود نسبت به زنان افغان پابند مانده و مستقیماً با زنان افغان در تصمیمگیریها مشورت کند.
در همین حال دیدبان حقوق بشر نیز از این تصمیم اتحادیهٔ اروپا انتقاد کرده و گفته است که این اتحادیه نباید در ازای همکاری در زمینه برگشت مهاجران، به طالبان مشروعیت ببخشد. این نهاد مدافع حقوق بشر گفته است که بازگرداندن مردم به افغانستان، جانها را به خطر میاندازد.
پیش از این ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان نیز در قبال هرگونه توافق برای اخراج افغانهای ساکن در اروپا به افغانستان هشدار داده و آن را تهدیدی برای اصول اساسی حقوق بشر عنوان کرده است.
