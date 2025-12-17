از هر سه کودک در افغانستان یکی آن با گرسنگی شدید روبرو است

سازمان حفاظت از کودکان اعلام کرد که از هر سه کودک در افغانستان، بیش از یک نفر آن در زمستان امسال، با وضعیت گرسنگی شدید مواجه خواهد بود.

در اعلامیۀ سازمان حفاظت از کودکان آمده است که این امر، نشان‌دهندۀ افزایش نیازمندی‌های بشردوستانه با توجه به کاهش بودجۀ برنامه‌های امدادرسانی برای افغانستان است.

ارزیابی های تازه، بر اساس معلومات به دست آمده از گزارش نهاد مسما به طبقه‌بندی مرحله‌وار امنیت غذایی جهان، نشان می‌دهد که ۳۶ درصد از کودکان در افغانستان - بیش از ۹ میلیون نفر - قبل از مارچ سال ۲۰۲۶ با بحران یا سطوح عاجل گرسنگی مواجه خواهند شد. این رقم نشان‌دهنده افزایش ۱۸ درصدی در مقایسه با عین زمان در سال گذشته است.

گزارش ادارۀ طبقه‌بندی مرحله وار امنیت غذایی جهان، همچنان نشان می‌دهد که نزدیک به ۳.۷ میلیون کودک زیر سه پنج سال در افغانستان، دچار سوتغذیه حاد است. این رقم در سال گذشته، ۳.۵ میلیون نفر، گزارش شده بود.

علاوه بر این، تخمین زده می‌شود که حدود ۱.۲ میلیون زن باردار و شیرده، نیازمند مراقبت درمانی برای سوتغذیه در افغانستان باشد.

سازمان حفاظت از کودکان از افزایش ۱۳ درصدی در روند پذیرش کودکان زیر سن پنج سال و زنان باردار و شیرده برای تداوی مشکلات سوتغذیه "حاد متوسط" در مراکز صحی خود خبر داد.

به گفتۀ این سازمان، کاهش بودجه می‌تواند دسترسی به غذای مکمل و ضروری را برای حداکثر ۳۸۰۰۰ کودک و مادر، کاهش دهد.

بر اساس گزارش ادارۀ طبقه‌بندی مرحله وار امنیت غذایی جهان، با وجود افزایش نیازمندی‌ها، کمک‌های غذایی در این دوره تنها به حدود یک میلیون نفر خواهد رسید. این رقم، شش برابر کمتر از سال گذشته مشخص شده است.

نیازمندی‌های بشری در افغانستان، با تشدید روند برگشت اجباری مهاجران و پناهندگان افغان به ویژه از پاکستان و ایران، و همچنان رخداد حوادث طبیعی، بیشتر از پیش افزایش یافته است. سازمان ملل متحد گزارش داده است که تنها در سال ۲۰۲۵ بیش ۲.۶ میلیون نفر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند. در عین حال، نزدیک به ۵۰۰هزار نفر پس از زلزله در شرق افغانستان که هزاران خانه را ویران کرد، به کمک های جدی نیاز دارند.

خشکسالی های درازمدت در افغانستان، به محصولات کشاورزی آسیب رسانیده، مواشی را از بین برده و در نهایت عاید خانواده ها را به شدت کاهش داده است.

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، بیش از نیمی از جمعیت افغانستان - نزدیک به ۲۲ میلیون نفر- اکنون به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. کمبود بودجه منجر به اخلال یا توقف فعالیت حدود ۴۲۰ کلینیک صحی و ۳۰۰ مرکز تغذیه در سراسر افغانستان شده است.

سازمان حفاظت از کودکان اعلام کرد که بازگرداندن بودجه برای برنامه‌های صحی و تغذیه برای جلوگیری از بدتر شدن گرسنگی و سوتغذیه در ماه‌های زمستان به گونۀ جدی مهم و حیاتی است.