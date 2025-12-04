دفتر هماهنگی امور کمکهای بشری سازمان ملل متحد (اوچا) در افغانستان، میگوید که با فرا رسیدن فصل زمستان، بسیاری از زلزلهزدگان در شمال افغانستان، هنوز هم سرپناه مناسب ندارند.
اوچا روز چهارشنبه (چهارم دسمبر) در شبکه اجتماعی ایکس تصاویر ویدیویی یک ساحۀ زلزله زده را نشر کرد که در آن مردم آسیب دیده و خانههای تخریب شده دیده میشود.
امی مارتین، مسوول اوچا در افغانستان در این ویدیو گفت: "ما در روستای فیروز کوه در ولایت سمنگان استیم، جایی که سه هفته پیش زلزلهای این دره و ولایتهای همجوار را تکان داد. در این دره ۶۰۰ خانوار آسیبدیده و خانهها شدیداً تخریب شدند."
مارتین گفت: "این ویرانی نهادهای بشردوستانه را به سرعت برای ارایه کمکهای فوری مانند سرپناه، کمکهای غذایی و کمکهای نقدی بسیج کرد. اما زمستان در راه است و ما باید منابع بیشتری را بسیج کنیم تا به خانوادهها در سپری کردن زمستان کمک کنیم."
در نتیجۀ زلزله اخیر در شمال افغانستان، کم از کم ۲۶ نفر کشته و نزدیک به ۱۲۰۰نفر دیگر زخمی شد. در آن زلزله که شدت آن ۶.۳ ریکتر تخمین شده بود، بیش از سه هزار خانه آسیب دید که از آن جمله حدود ۸۰۰خانه کاملاً ویران شده گزارش شده بود.
اوچا گفته است: "ما از همه شرکای خود و کشورهای عضو (سازمان ملل متحد) میخواهیم که از صندوق بشردوستانه افغانستان حمایت کنند تا بتوانیم به حمایت از خانوادهها برای بازسازی و انتقال آنان از سرپناه اضطراری به بازسازی و احیای دایمی زندگی شان ادامه دهیم."
در همین حال، صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان (یونیسف) نیز ضمن تقاضای کمک فوری به نیازمندان افغان، خبر داده است که چهار کودک در یک کمپ زلزلهزدگان در ولایت هرات در اثر ابتلا به بیماریهای قابل پیشگیری مرتبط با سرما جان باخته اند.
یونیسف طی یک اعلامیه گفت: "بیش از سه ماه از نخستین زلزلهٔ ویرانگر در افغانستان میگذرد و کودکان در مناطق شمالی و شرقی همچنان به کمکهای بشردوستانهٔ فوری نیاز دارند."
قبل از این سازمان ملل متحد گفته بود که افغانستان برای احیا و اعمارمجدد منازل، مکاتب و خدمات اساسی در مناطق زلزله زده در شرق آن کشور، به ۱۲۸.۹میلیون دالر نیاز دارد.
سازمان ملل متحد در حالی بر افزایش کمکهای جهانی برای افغانستان تاکید دارد که براساس تخمین این سازمان، افغانستان برای سال جاری به ۳.۲میلیارد دالر و در سال ۲۰۲۶ نیز به عین مقدار کمک بشری نیاز دارد.
