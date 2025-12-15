نگرانی سازمان جهانی صحت از وضعیت بشری در افغانستان

سازمان جهانی صحت در گزارش تازۀ خود گفته است که برگشت بیش از ۲۲۰ هزار افغان در ماه نومبر به افغانستان، "فشار قابل توجهی بر خدمات درمانی" وارد کرده است.

پیش از این نیز سازمان ملل متحد، با اشاره به برگشت بیش از ۲.۵ میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان در سال روان گفته بود که این وضعیت فشار قابل ملاحظه را بر جوامع میزبان، میزان عرضه خدمات و در کل معیشت در افغانستان، اعمال کرده است.

سازمان جهانی صحت اذعان داشته که در سال روان برگشت مهاجران افغان افزایش ۳۲ درصدی را در مقایسه با ماه اکتوبر نشان می‌دهد که به گفتۀ این سازمان، کمک های صحی در سه گذرگاه کلیدی (سپین بولدک، برمچه و میلاک) با همکاری سایر شرکای صحی، خدمات اساسی به برگشت کنندگان ارایه شده است.

سازمان جهانی صحت می‌گوید که از طریق توزیع سراسری اقلام ضروری، ظرفیت مراقبت‌های صحی افغانستان را تقویت کرده و به بیش از۶۸۰ هزار نفر نیازمند، به گونۀ مستقیم خدمات ارایه می‌دهد.

رسیدگی به زلزله‌زدگان

افغانستان در ماه‌های اگست و نومبر شاهد زمین‌لرزه های مرگبار به شدت ۶.۰ در شرق و ۶.۳ به مقیاس ریکتر در شمال بود که به گونۀ مجموعی جان ۲۲۳۰ نفر را گرفت و ۴۸۰۰ نفر دیگر را مجروح ساخت.

سازمان جهانی صحت در گزارش اخیر خود اذعان داشته که پاسخگویی به خدمات اضطراری صحی در شرق افغانستان با ۲۶ مرکز صحی فعال باقی‌مانده که با حمایت هشت شریک صحی این سازمان، "خدمات اساسی صحی به شمول مراقبت های اولیه، توانبخشی جسمی، و خدمات سلامت روان و حمایت روانی-اجتماعی را فراهم می‌کنند."

استناد به این گزارش، سازمان جهانی صحت، تقریباً ۶۰۰۰ خانواده آسیب‌دیده از زلزله همچنان در شش کمپ موقت در ولایت‌های کنر و ننگرهار آواره هستند.

نگرانی‌ها و چالش‌ها

سازمان جهانی صحت با ابراز نگرانی از افزایش واقعات مرگ و میر ناشی از تب کانگو در افغانستان، خواهان اقدامات فوری برای جلوگیری از تلفات و مهار انتقال بیشتر این بیماری شده است.

این سازمان با توجه به بازگشت بیش از ۲۰ هزار نفر در هر ماه به افغانستان، هشدار داده است که این کشور نیازمند یک برنامه واکنش با بودجه کافی جهت برآورده ساختن نیازمندی های فزایندۀ مراقبت های صحی و تقویت نظارت بر بیماری در مراکز ورودی مهاجران است.