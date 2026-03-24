همزمان با ختم آتشبس موقت بین پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان، درگیری های فرامرزی بین دو طرف از سر گرفته شده است. منابع محلی در ولایت بلخ، از حمله شبانۀ طیارههای بیسرنشین پاکستانی بر قول اردوی ۲۰۹ الفتح طالبان در ولسوالی دهدادی خبر دادند.
مقامات طالبان تاکنون حملۀ هدفمند بر این قول اردو را تایید نکرده اما گفته اند که طیارههای بی سرنشین پاکستانی را مشاهده و هدف قرار داده اند. تا کنون آماری از تلفات این رویداد نشر نشده است.
از سوی دیگر منابع در زابل به رسانههای محلی گفته اند که نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی در بخشهای مرزی این ولایت با هم درگیر شده اند.
بر اساس گزارش ها، این درگیری ناوقت روز گذشته در ولسوالی شملزو پس از آن آغاز شده است که مرزبانان پاکستانی حملات توپخانهای را بر ساحات مسکونی این ولسوالی انجام دادند.
گزارش ها حاکی است که در این درگیری، گلولههای هاوان برخانههای مسکونی نیز اصابت کرده است. منابع گفته اند که درگیری های دو طرف حدود دو ساعت طول کشیده است. گزارشی از تلفات و میزان خسارت این درگیری ها نیز نشر نشده است.
آتشبس موقت ایام عید، پیش از این نیز شاهد اتهامات نقض متقابل بود. طالبان ادعا کردند که حملات پاکستان در ولایت های نورستان، کنر و پکتیا منجر به مرگ دستکم سه غیرنظامی شده است. پاکستان این ادعاها را بیاساس خواند.
آتشبس پس از تشدید درگیریها در شانزدهم مارچ، زمانی که پاکستان حملات هوایی مرگبار را بر کابل انجام داد، برقرار شد.
طالبان در شانزدهم مارچ، اسلامآباد را به حمله بر شفاخانۀ امید (یک مرکز بزرگ ترک اعتیاد) در کابل متهم کرده و ادعا کردند که در نتیجۀ حملۀ طیاره های پاکستانی، بیش از ۴۰۰ بیمار، کشته و حدود ۲۵۰ نفر دیگر زخمی شده است.
پاکستان هدف قرار دادن شفاخانۀ امید را تکذیب و اصرار کرد که حملات آن کشور بر یک دیپوی مهمات انجام شده است. این رویداد، واکنش ها و محکومیت گستردهای بین المللی را در پی داشت.
در میان واکنشها، کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن تاکید بر حفاظت از جان غیرنظامیان، خواستار "تحقیق فوری، مستقلانه و شفاف" این رویداد و پاسخگویی عاملان آن در مطابقت با معیارهای بینالمللی شد.
از سوی دیگر تدروس ادهانوم گبریسوس، رییس سازمان جهانی صحت، پس از حملۀ شانزدهم مارچ بر شفاخانۀ امید در کابل، ضمن ارایۀ آمار گزارش شده، در پیامی در شبکۀ ایکس نگاشت که از آغاز درگیریها میان افغانستان و پاکستان در اواخر ماه فبروری، بر اساس گزارشها، تا کنون کم از کم شش مرکز صحی در افغانستان هدف حملات قرار گرفته است.
گبریسوس ضمن ترغیب طرفهای درگیر به تنشزدایی، گفته است که سازمان جهانی صحت برای تایید این رویدادها سرگرم کار است، اما به گفتۀ وی تشدید جنگ بار بیشتری را بر دوش سیستم صحی افزوده و "صحت و بهزیستی جمعیت آسیبپذیر را در معرض خطرهای فزاینده" قرار میدهد.
با این همه، اسحاق دار، وزیر امور خارجۀ پاکستان، در تازه ترین سخنرانی خود، یکبار دیگر بر تعهد اسلامآباد به ریشهکن کردن تروریزم تاکید کرده و هشدار داده است که تهدیدات مرزی با واکنشهای قاطعی روبرو خواهد شد.
مقامات پاکستانی همچنان طالبان را به پناه دادن به گروه طالبان پاکستانی متهم میکنند - اتهامی که طالبان، آن را همواره رد میکند.
