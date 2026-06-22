د لا اسپریلا نامزد مورد حمایت دونالد ترمپ در انتخابات کولمبیا پیروز شد

دونالد ترمپ، رییسجمهور ایالات متحدهٔ امریکا، با نشر پستی در شبکه اجتماعی "تروتسوشیال" به پیروزی آبلاردو د لا اسپریلا، نامزد راستگرای انتخابات ریاستجمهوری کولمبیا، واکنش نشان داد و نوشت: "او یک پیروزی بزرگ به دست آورد. "
رییسجمهور ترمپ پیش از این حمایت خود را از آبلاردو د لا اسپریلا اعلام کرده بود.
د لا اسپریلا، سیاستمدار راستگرای ۴۷ ساله، با کسب بیش از ۴۹ درصد آرا، رقیب خود ایوان سپدا از حزب "پیمان تاریخی" را با تفاوتی اندک شکست داد و به عنوان رییسجمهور منتخب معرفی شد. د لا اسپریلا که مواضع سختگیرانه امنیتی دارد، بر مبارزه جدی با گروههای چریکی و شبکههای قاچاق مواد مخدر و سرکوب شدید جرم و جنایت در کولمبیا تاکید کرده است.
او قرار است در هفتم اگست بهطور رسمی کار خود را آغاز کند.
مارکو روبیو، وزیر امورخارجهٔ امریکا نیز با ریيسجمهوری منتخب کولمبیا گفتگو کرد و پیروزی او را تبریک گفت و افزود "دولت ترمپ مشتاقانه منتظر همکاری نزدیک با دولت جدید او برای پیشبرد همکاریهای امنیتی دوجانبه و منطقهای، پایان دادن به مهاجرت غیرقانونی به ایالات متحده و تقویت روابط اقتصادی بین دو کشور است".
وزارت خارجهٔ امریکا با انتشار اعلامیهای گفت که مارکو روبیو در این تماس تیلفونی، این نتیجه را "نشاندهنده اراده مردم کولمبیا و تعهد آنها به دموکراسی" خوانده است.
وزیر خارجه امریکا گفت: "از طریق همکاری نزدیک دوجانبه ما و تحت رهبری رییس جمهوری منتخب د لا اسپریلا، بهترین روزهای کولمبیا در پیش" است.
این در حالی است که دونالد ترمپ، پیشتر از رهبری گوستاوو پترو، ریيس جمهور کنونی کولمبیا بهشدت انتقاد کرده بود. رییس جمهور ترمپ، در ماه جنوری سال جاری گفته بود پترو "باید مراقب باشد، چون کارخانههای مواد مخدر دارد. آنها در کولمبیا کوکائین میسازند… او دوست ایالات متحده نیست. آدم بسیار بدی است… او باید متوجه باشد، چون کوکائین میسازد و آن را از کولمبیا به ایالات متحدهٔ امریکا میفرستند."
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