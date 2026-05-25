نگرانی از گسترش شیوع ایبولا در کانگو و سراسر جهان

جمهوری دموکراتیک کانگو اعلام کرده است که موج جدیدی از شیوع ایبولا در این کشور گسترش یافته و تمام پروازهای مسافربری در بونیا، یکی از ساحات شدیداً آسیبدیده، متوقف شده است.
سازمان جهانی صحت در تازهترین گزارش خود گفته است که بیش از ۹۰۰ مورد مشکوک، از جمله ۱۷۷ مورد مرگ مشکوک و ۱۰۱ مورد تایید شده در کانگو گزارش شده است. در کشور همسایه، یوگاندا، روز دوشنبه موارد ابتلا در میان افرادی که از کانگو سفر کرده اند، به هفت نفر رسیده است.
تدروس ادهانوم گبریسوس، رییس سازمان جهانی صحت، سطح خطر ایبولا در داخل جمهوری دموکراتیک کانگو را از "بالا" به "بالاتر" ارتقا داده است.
در ایالات متحده نیز محدودیتهایی بر ورود مسافران از کانگو، یوگاندا و سودان جنوبی وضع شده است. وزارت امنیت داخلی امریکا اعلام کرده است که تمام پروازهای حامل افرادی که طی ۲۱ روز گذشته در این کشورها حضور داشتهاند، باید تنها در میدان هوایی واشنگتن دالاس و اتلانتا فرود آیند تا تحت "تدابیر شدید صحی" قرار گیرند.
مقامهای امریکایی گفتهاند این اقدامات با همکاری مرکز کنترول و وقایه امراض ایالات متحده امریکا (سیدیسی) برای تشخیص و نظارت دقیق بر مسافران انجام میشود.
سازمان جهانی صحت هشدار داده است که انکشاف واکسین برای نوع "بوندیبوگیو" ویروس ایبولا، که عامل اصلی این شیوع است، احتمالاً ماهها زمان خواهد برد و موفقیت آن نیز تضمینشده نیست.
سازمان جهانی صحت هفتهٔ گذشته شیوع ایبولا را "وضعیت اضطراری صحی با نگرانی بینالمللی" اعلام کرد.
سازمان جهانی صحت هشدار داده است که خطر گسترش بیماری به کشورهای همسایۀ کانگو بسیار بلند است، هرچند هنوز این بیماری معیارهای یک همهگیری جهانی را تکمیل نمیکند.
این شیوع ناشی از نوع "بوندیبوجیو" ویروس ایبولا است؛ گونهای نادر که در مقایسه با نوع "زییر" ایبولا، واکسین یا درمان تاییدشدۀ کمتری برای آن وجود دارد.
ویروس ایبولا نخستین بار در سال ۱۹۷۶ در نزدیکی دریای ایبولا در جاییکه اکنون جمهوری دموکراتیک کانگو خوانده میشود، شناسایی شد. این بیماری از آن زمان تاکنون در چندین کشور افریقایی هزاران قربانی گرفته است.
