سازمان جهانی صحت: خطر گسترش ایبولا در کانگو "بسیار بالا" است

سازمان جهانی صحت اعلام کرده است که شیوع ایبولا در جمهوری دموکراتیک کانگو به سرعت در حال گسترش است و اکنون در سطح ملی خطری "بسیار بالا" محسوب میشود.
تدروس ادهانوم گبریسوس، رییس سازمان جهانی صحت، روز جمعه (۲۲ می) گفت که سطح خطر ایبولا در داخل جمهوری دموکراتیک کانگو از "بالا" به "بالاتر" ارتقا یافته است. به گفته او، تاکنون ۸۲ مورد ابتلای تاییدشده و هفت مورد مرگ ناشی از ایبولا ثبت شده، اما شمار واقعی مبتلایان احتمالاً بسیار بیشتر از آمار رسمی است.
بر بنیاد معلومات سازمان جهانی صحت، حدود ۷۵۰ مورد مشکوک و ۱۷۷ مورد مرگ مشکوک نیز در جمهوری دموکراتیک کانگو ثبت شده است. در کشور همسایه، یوگاندا، نیز دو مورد ابتلا در میان افرادی که از کانگو سفر کرده بودند تایید شده که یکی از آنان جان باخته است. با این حال، مقامهای صحی وضعیت در یوگاندا را "باثبات" توصیف کردهاند.
در همین حال، داکتر نقیب الله صافی، مسوول برنامههای مراقبتهای اولیه در آسترالیا، در گفتگو با بخش دری صدای امریکا گفت که ایبولا یک بیماری "خطرناک و زونوتیک" است که از حیوانات به انسان انتقال میکند و سبب خونریزی داخلی، تب و خستگی شدید میشود.
او با اشاره به تجربه کاریاش در جریان شیوع ایبولا در لایبریا در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ گفت: "کانگو از سال ۱۹۷۶ تاکنون حدود ۱۶ تا ۱۷ بار شاهد شیوع ایبولا بوده است. "
به گفته او، برخلاف کووید-۱۹، ویروس ایبولا از طریق تنفس انتقال نمیکند، اما مهاجرت، فقر و رفتوآمدهای مرزی میتوانند زمینه گسترش بیشتر این بیماری را فراهم سازند.
داکتر صافی همچنین گفت که ضعف زیرساختهای صحی در کانگو، که در نتیجه جنگهای داخلی آسیب دیده، توانایی این کشور را برای مقابله موثر با ایبولا کاهش داده است.
همزمان، سازمان ملل متحد ۶۰ میلیون دالر از صندوق اضطراری خود را برای تسریع روند مبارزه با ایبولا در کانگو و منطقه اختصاص داده است. امریکا نیز تعهد سپرده که ۲۳ میلیون دالر برای تقویت پاسخگویی به بحران در کانگو و یوگاندا کمک کرده و تا ۵۰ مرکز درمان ایبولا را در مناطق آسیبدیده تمویل کند.
از سوی دیگر، در پی افزایش نگرانیها از گسترش این بیماری، دولت امریکا محدودیتهای تازهای را برای ورود برخی مسافران از کانگو، یوگاندا و سودان جنوبی وضع کرده است. وزارت امنیت داخلی امریکا اعلام کرده که تمامی پروازهای حامل افرادی که طی ۲۱ روز گذشته در این کشورها حضور داشتهاند، باید تنها در میدان هوایی واشنگتن دالاس فرود بیایند تا تحت "تدابیر شدید صحی" قرار گیرند.
این محدودیتها شامل شهروندان امریکایی و دارندگان گرینکارت نیز میشود. مقامهای امریکایی گفتهاند این اقدامات با همکاری مرکز کنترول و وقایه امراض ایالات متحده امریکا
(سیدیسی) برای تشخیص و نظارت دقیق بر مسافران انجام میشود. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که سازمان جهانی صحت هفته گذشته شیوع ایبولا را "وضعیت اضطراری صحی با نگرانی بینالمللی" اعلام کرد.
در همین حال، یک پرواز شرکت هواپیمایی ایر فرانس که از پاریس عازم دیترویت بود، به درخواست مقامهای امریکایی مسیرش تغییر داده شد و در میدان هوایی مونتریال کانادا فرود آمد. مقامهای اداره گمرک و حفاظت مرزی امریکا گفتهاند یک مسافر کانگویی "به اشتباه" سوار طیاره شده بود؛ در حالی که مطابق محدودیتهای جدید، اجازه ورود به امریکا را نداشت.
شرکت ایر فرانس تاکید کرده که در هواپیما هیچ وضعیت اضطراری صحی وجود نداشت و تغییر مسیر تنها در پی درخواست مقامهای امریکایی صورت گرفت. این شرکت افزوده که تمامی خطوط هوایی مکلفاند قوانین و محدودیتهای کشورهای مقصد را رعایت کنند.
در عین حال، سازمان جهانی صحت همچنین هشدار داده که توسعه واکسین برای نوع "بوندیبوگیو" ویروس ایبولا، که عامل اصلی این شیوع است، احتمالاً ماهها زمان خواهد برد و موفقیت آن نیز تضمینشده نیست.
ویروس ایبولا نخستین بار در سال ۱۹۷۶ در نزدیکی دریای ایبولا در آنچه اکنون جمهوری دموکراتیک کانگو خوانده میشود، شناسایی شد. این بیماری از آن زمان تاکنون در چندین کشور افریقایی هزاران قربانی گرفته است.
گروه