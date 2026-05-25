مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، "درخواست‌های حزب‌الله" برای سرنگونی دولت لبنان را "خطرناک" خوانده و آن را محکوم کرد.

او گفت که حزب‌الله با این کارها می‌خواهد لبنان را دوباره به ویرانی و هرج‌ومرج بکشاند و ثبات دولت قانونی این کشور را از بین ببرد.

روبیو در جریان سفر رسمی‌اش به هند، در بیانیه‌ای گفت که حزب‌الله "درخواست‌های مکرر دولت قانونی لبنان برای توقف حملات و احترام به آتش‌بس را نادیده گرفته است و به‌جای آن به گلوله‌باری مواضع اسراییل و انتقال جنگجویان و تسلیحات به جنوب لبنان ادامه داده است."

وزیر خارجه امریکا افزود که این اقدامات بخشی از "کارزاری عمدی برای بی‌ثبات‌کردن لبنان و حفظ قدرت حزب‌الله به بهای آینده مردم این کشور" است. او همچنین آنچه را "درخواست خطرناک و بی‌پروای حزب‌الله برای سرنگونی دولت منتخب دموکراتیک لبنان" خواند، محکوم کرد و گفت این گروه مورد حمایت ایران "فعالانه می‌کوشد لبنان را دوباره به سوی آشوب و ویرانی سوق دهد."

گروه حزب‌الله لبنان در سال ۱۹۹۷ توسط وزارت امور خارجه امریکا به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی شد.

اظهارات مارکو روبیو، پس از آن مطرح شد که نعیم قاسم، رهبر حزب‌الله، در واکنش به حملات اسراییل و تحریم‌های امریکا علیه موسسه مالی "القرض الحسن"، گفته بود مردم لبنان "حق دارند به جاده‌ها بیایند و دولت را سرنگون کنند."

القرض الحسن، نهادی وابسته به حزب‌الله، عمدتاً به جوامع شیعه در لبنان قرضه‌های بدون سود ارایه می‌کند و در سال‌های اخیر، به دلیل بحران اقتصادی لبنان، نقش گسترده‌تری در خدمات مالی پیدا کرده است. دولت لبنان در ماه‌های اخیر زیر فشار واشنگتن قرار داشته تا علیه این موسسه اقدام کند.

وزیر خارجه امریکا گفت که "تهدیدهای حزب‌الله به خشونت و سرنگونی دولت موفق نخواهد شد" و افزود: "دورانی که یک گروه تروریستی، یک ملت کامل را گروگان گرفته بود، رو به پایان است." او همچنین گفت دولت لبنان با "حمایت کامل ایالات متحده" در تلاش است روند بازسازی، دریافت کمک‌های بین‌المللی و ایجاد آینده‌ای باثبات برای شهروندانش را پیش ببرد و واشنگتن "قاطعانه در کنار دولت قانونی لبنان" ایستاده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تلاش‌های دپلوماتیک برای حفظ آتش‌بس میان اسراییل و حزب‌الله ادامه دارد. وزارت خارجه ایالات متحده به تاریخ ۱۵ می سال جاری اعلام کرد که پس از دور سوم مذاکرات میان مقام‌های اسراییلی و لبنانی در واشنگتن، دو طرف توافق کرده‌اند آتش‌بس موجود را برای ۴۵ روز دیگر تمدید کنند.

اسراییل و لبنان با حمایت امریکا نخستین دور مذاکرات را در ۱۶ اپریل برگزار کردند که به برقراری آتش‌بس ۱۰ روزه میان اسراییل و حزب‌الله انجامید. سپس دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحدها امریکا، در ۲۳ اپریل سفیران اسراییل و لبنان را در قصر سفید میزبانی کرد و اعلام نمود که دو طرف با تمدید سه‌هفته‌ای آتش‌بس موافقت کرده‌اند.

در همین حال، بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل، روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که رییس جمهور ترمپ در تماس تیلفونی با او "بار دیگر بر حق اسراییل برای دفاع از خود در برابر تهدیدها در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان، تاکید کرده است."

همزمان، خبرگزاری اکسیوس گزارش داده است که پیش‌نویس تفاهم‌نامه میان امریکا و ایران درباره کاهش تنش‌های منطقه‌ای، شامل موردی است که بر پایان جنگ میان اسراییل و حزب‌الله در لبنان تاکید می‌کند.

با وجود این تلاش‌ها، درگیری‌ها میان اسراییل و حزب‌الله همچنان ادامه دارد. مقام‌های امریکایی پیش از این دور سوم مذاکرات در واشنگتن را "سودمند و مثبت" توصیف کرده بودند، اما حملات متقابل دو طرف حتی در جریان آتش‌بس نیز متوقف نشده است.

یک مقام لبنانی پیش از آغاز مذاکرات ابراز امیدواری کرده بود که گفتگوهای رو در رو بتواند اسراییل، متحد نزدیک امریکا، را به پذیرش آتش‌بس پایدارتر وادار کند. با این حال، راکان نصرالدین، وزیر صحت لبنان، گفته است که از زمان اجرای آتش‌بس تاکنون ۳۸۰ نفر کشته و ۱۱۲۲ تن زخمی شده‌اند. به گفته او، شمار مجموعی قربانیان از آغاز درگیری‌ها به ۲۸۸۲ کشته و ۸۷۸۶ زخمی رسیده است.