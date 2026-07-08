رهبران کشورهای عضو ناتو روز چهارشنبه (۸ جولای) در نشستی در شهر انقره، پایتخت ترکیه، درباره افزایش هزینه‌های دفاعی، ادامه حمایت از اوکراین و تازه‌ترین تحولات مرتبط با ایران بحث کردند.

در بخش مربوط به ایران، مارک روته، منشی عمومی ناتو، گفت انتظار دارد کشورهای عضو بار دیگر تاکید کنند که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و همزمان بر ضرورت حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز پافشاری کنند.

روته همچنین حملات اخیر ایالات متحده علیه ایران را "کاملاً ضروری" توصیف کرد و مدعی شد که ایران با حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز، آتش‌بس را نقض کرده است.

در همین حال فرماندهی مرکزی قوای امریکایی (سنتکام) اعلام کرد که نیروهای امریکایی شب گذشته مجموعه‌ای از حملات "قوی" را علیه اهدافی در ایران انجام دادند؛ حملاتی که به گفته سنتکام، با هدف تحمیل هزینه سنگین بر رژیم ایران در پاسخ به حمله بر کشتی‌های تجارتی حامل غیرنظامیان در یک آب‌راه بین‌المللی صورت گرفت.

سنتکام گفت این عملیات در واکنش به حملات ایران بر سه کشتی تجارتی هنگام عبور از تنگه هرمز انجام شد. این فرماندهی اقدام ایران را "بی‌دلیل، خطرناک و نقض آشکار آتش‌بس" توصیف کرد

اما در کنار تحولات شرق میانه، افزایش بودجه دفاعی مهم‌ترین محور نشست امسال ناتو به شمار می‌رفت؛ نشستی که یک سال پس از توافق اعضا برای اختصاص پنج درصد از تولید ناخالص داخلی خود به هزینه‌های دفاعی تا سال ۲۰۳۵ برگزار می‌شود.

دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، از اصلی‌ترین حامیان این افزایش بودجه است. او می‌گوید امریکا در سال‌های گذشته سهم نامتناسبی از هزینه‌ها و توانایی‌های نظامی این ایتلاف را بر دوش کشیده است.

ترمپ روز چهارشنبه گفت: "با ما منصفانه رفتار نشده است. ما بیش از اندازه سهم پرداخت می‌کنیم."

در همین حال، مارک روته از افزایش چشمگیر هزینه‌های نظامی بسیاری از اعضای ناتو در یک سال گذشته استقبال کرد و یادآور شد که روز سه‌شنبه قراردادهایی به ارزش میلیاردها دالر برای خرید تسلیحات و سامانه‌های نظامی جدید اعلام شده است.

با این حال، همه اعضای ناتو با سرعت یکسان در مسیر افزایش بودجه دفاعی حرکت نکرده‌اند. از جمله اسپانیا که روز چهارشنبه هدف انتقادهای تند ترمپ قرار گرفت.

ترمپ گفت: "اسپانیا شریک بسیار بدی در ناتو است. آن‌ها مشارکت نمی‌کنند و سهم خود را نمی‌پردازند. من نمی‌خواهم هیچ کاری با اسپانیا داشته باشم؛ لطفاً همه روابط تجاری با اسپانیا قطع شود."

دفتر پدرو سانچز، صدراعظم اسپانیا، در واکنش اعلام کرد که مادرید قصد ندارد آنچه را "روابط عالی" خود با ایالات متحده می‌خواند، تغییر دهد.

موضوع دیگری که در حاشیه نشست ناتو بار دیگر مورد توجه قرار گرفت، اظهارات رییس جمهور ترمپ درباره گرینلند بود. او روز سه‌شنبه بار دیگر بر موضع خود مبنی بر ضرورت کنترول گرینلند توسط ایالات متحده برای اهداف امنیتی تاکید کرد.