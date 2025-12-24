وزارت امنیت داخلی ایالات متحده میگوید که سیستم قرعهکشی برای اعطای ویزای کار H-1B را تعدیل کرده و آن را با روندی جاگزین میکند که به در آن به کارگران ماهرتر خارجی و با دستمزد بالاتر اولویت داده میشود.
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده روز سه شنبه اعلام کرد که این سیستم تعدیل شده "از دستمزدها، شرایط کاری و فرصتهای شغلی برای کارگران امریکایی محافظت بهتر میکند".
متیو تراگیسر، سخنگوی ادارۀ خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده، گفت: "روند کنونی انتخاب ثبت نام شدگان ویزای H-1B از سوی کارفرمایان امریکایی مورد بهره گیری و سواستفاده قرار گرفته بود و آنان به درجۀ اول در صدد آوردن آن کارگران خارجی بودند که با دستمزد کمتر از آنچه که به امریکاییها پرداخت میشد، کار میکردند."
این تغییر پس از مجموعهای از اقدامات حکومت ایالات متحده برای اصلاح برنامۀ ویزای H-1B وارد میشود.
دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، اوایل امسال اعلامیهای را امضا کرد که هزینۀ سالانۀ ۱۰۰هزار دالری را برای ویزای H-1B بر کارگران بسیار ماهر خارجی اعمال میکند.
یک قاضی فدرال روز سهشنبه اقامۀ دعوای اتاق تجارت ایالات متحده و انجمن دانشگاههای امریکا را رد کرد که با اعمال چنین هزینه بر کارگران بسیار ماهر خارجی مخالف بودند.
تراگیسر تاکید کرد که برنامۀ تعدیل شده "با تشویق کارفرمایان امریکایی برای درخواست کارگران خارجی با حقوق بالاتر و مهارت بالاتر" فضای رقابتی کار در امریکا را تقویت میکند، بدون آن که به سواستفاده که به کارگران امریکایی آسیب میرساند، اجازه داده شود.
شمار ویزای H-1B ایالات متحده به ۶۵هزار ویزه در سال محدود شده است و افزون بر آن سالانه ۲۰هزار ویزای دیگر به کسانی درنظر گرفته میشود که مدارک عالی تحصیلی از ایالات متحده دارند.
