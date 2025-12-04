حکومت ایالات متحده دستور بررسی عمیق رسانه های اجتماعی کارگران خارجی را صادر کرده است که میخواهند برای مشاغل با مهارتهای بالا در ایالات متحده، درخواست دهند.
این اقدام روز چهارشنبه در یادداشتی از سوی وزارت خارجه ایالات متحده اعلام شد. در این یادداشت آمده است که حکومت رییس جمهور ترمپ از ۱۵ دسمبر، برعلاوۀ دانشجویان و بازدیدکنندگان دارای ویزۀ متبادل ایالات متحده [آنانیکه به طور موقت برای شرکت در یک برنامۀ فرهنگی و آموزشی حکومت امریکا به ایالات متحده آمده اند،] که شامل این بررسی بوده اند، بررسی عمیقتر متقاضیان ویزای H-1B را آغاز خواهد کرد.
ویزه های H-1B به کارفرمایان امریکایی اجازه میدهد تا کارگران خارجی را در زمینههای تخصصی استخدام کنند.
این یادداشت به همه متقاضیان ویزهای H-1B و وابستگان آنها و متقاضیان سایر ویزههای غیرمهاجرتی دستور میدهد که پروفایلهای رسانههای اجتماعی خود را برای بررسی "حضور آنلاین" در دسترس قرار دهند.
در این یادداشت آمده است: "وزارت خارجه ایالات متحده از تمام معلومات موجود در ارزیابی و بررسی ویزه برای شناسایی متقاضیان ویزایی که اجازه ورود به ایالات متحده را ندارند، از جمله کسانی که تهدیدی برای امنیت ملی یا مصوونیت عامه محسوب میشوند، استفاده میکند."
در این یادداشت گفته شده است: "هر تصمیمی که در مورد ویزه گرفته میشود، یک تصمیم امنیت ملی است."
حکومت به رهبری رییس جمهور ترمپ، در ماه سپتمبر اعلام کرد که درخواست دهندگان جدید ویزۀ H – 1B در ایالات متحده بایست برای یکبار، مبلغ صدهزار دالر را بپردازند. حکومت ایالات متحده همچنان نسخهای از کارت طلایی را برای اقامت دایم – با هزینۀ یک میلیون دالر، که مشابه به گرین کارت [کارت اقامت دایمی] است، اعلام کرد.
بررسی عمیق صلاحیت درخواست دهندگان ویزۀ کار ایالات متحده، جدیدترین مورد از مجموعهای از اقدامات محدود کنندۀ مهاجرتی توسط حکومت رییس جمهور ترمپ میباشد. اوایل این هفته، حکومت به رهبری دونالد ترمپ اعلام کرد که بررسی تمام درخواستهای پناهندگی، کارت اقامت دایم و شهروندی برای مهاجران ۱۹ کشور که به عنوان "کشورهای با خطر بالا" شناسایی شده اند، تا زمان بررسی جامع، متوقف خواهد شد.
در یادداشتی که این توقف را اعلام میکرد، به نگرانیهای مربوط به امنیت ملی و مصوونیت عامه اشاره شده بود که با حمله تروریستی هفته گذشته در واشنگتن دیسی برجسته شد. جایی که یک تبعۀ افغان به نام رحمان الله لکنوال بر دو سرباز گارد ملی شلیک کرد که یکی به خاطر جراحت وارده درگذشت و دومی در حال بهبود از جراحات شدید خود است.
