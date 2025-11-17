حکومت ترمپ ۳۶هزار ویزۀ امریکا را لغو کرده است

ایالات متحده امریکا، از آغاز سال روان میلادی تا کنون، ۳۶ هزار ویزه را به دلیل "فعالیت جرمی" دارندگان این ویزه‌ها لغو کرده است.

حکومت رییس جمهور دونالد ترمپ با شهروندان خارجی که مجوز ورود به ایالات متحده داشته و سابقۀ جرمی دارند، با جدیت برخورد می‌کند.

وزارت خارجۀ ایالات متحده اعلام کرد که ۱۶ هزار ویزه را به دلیل رانندگی تحت تاثیر الکول یا مواد مخدر، ۱۲هزار ویزه را به دلیل تعرض و هشت هزار ویزۀ دیگر را به دلیل سرقت لغو کرده است.

این جدیدترین تلاش حکومت ایالات متحده برای سرکوب شهروندان خارجی است که قوانین این کشور را نقض می‌کنند.

در ماه اگست، وزارت خارجه امریکا لغو بیش از شش هزار ویزۀ تحصیلی را به دلیل اقامت بیش از حد مجاز و نقض قانون تایید کرد که اکثریت قریب به اتفاق آنها شامل ضرب و شتم، رانندگی در حالت نشه، سرقت و حمایت از تروریزم بود.

همچنین اعلام شد که حدود چهار هزار مورد از این شش هزار ویزه به دلیل نقض قانون توسط دارندگان این ویزه‌ها لغو شده است و تقریباً ۲۰۰ تا ۳۰۰ ویزای لغو شده تحت قانون مهاجرت و ملیت، به دلیل تروریزم لغو شده است.

در آن زمان، وزارت خارجه امریکا اعلام کرد که "هر ویزۀ تحصیلی که در حکومت ترمپ لغو شده است، به این دلیل بوده است که دارندۀ آن، یا قانون را نقض کرده یا در طول اقامت خود در ایالات متحده از تروریزم حمایت کرده است."

حکومت ایالات متحده همچنین اعلام کرد که بررسی مداوم آن شامل بیش از ۵۵ میلیون خارجی می‌شود که در حال حاضر ویزه‌های معتبر ایالات متحده را در دست دارند.

حکومت ایالات متحدۀ امریکا اعلام کرد که شناسایی و جلوگیری از ورود افرادی که تهدیدی برای امنیت ملی یا مصوونیت عمومی ایالات متحده محسوب می‌شوند، برای محافظت از امریکایی‌ها در سرزمین شان بسیار مهم است.