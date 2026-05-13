واکنش واشنگتن به دعوت از نمایندگان طالبان از سوی اتحادیۀ اروپا

وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا گفته است که تا زمانیکه طالبان به بازداشت شهروندان امریکا ادامه دهند، واشنگتن در مورد عادیسازی روابط با حکومت آن گروه حتا غور کرده نمیتواند.
یک سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده در پاسخ به پرسش بخش افغانستان صدای امریکا مبنی بر واکنش واشنگتن در مورد اقدام اتحادیه اروپا برای دیدار با نمایندگان طالبان در بلجیم برای بحث در مورد اخراج برخی پناهجویان افغان، گفت که مبنای عادی سازی روابط با طالبان "اعمال" این گروه خواهد بود.
برخی منتقدان گفته اند که اتحادیۀ اروپا با گروهی که هیچگونه مشروعیت بینالمللی ندارد، نباید در مقر این اتحادیه در بروکسل دیدار کند.
دفتر سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا به صدای امریکا گفت: "اگر طالبان در صدد عادیسازی روابط با جامعۀ بینالمللی اند، ایالات متحده واضح کرده است که هرگونه اقدام برای عادی سازی روابط، مبتنی بر اقدامات خود طالبان خواهد بود. در حالیکه طالبان به بازداشت شهروندان ایالات متحده ادامه میدهد، ما نمیتوانیم حتا این پرسش را تحت غور قرار دهیم."
اتحادیۀ اروپا، به درخواست شماری از کشورهای این اتحادیه در نظر دارد تا مقامهای حکومت طالبان در افغانستان را برای بحث در مورد راههای اخراج برخی پناهجویان افغان از اروپا به افغانستان، به بلجیم دعوت کند.
مارکوس لامرت، سخنگوی کمیسیون اروپا، روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که منشی عمومی شورای اتحادیه اروپا یکجا با وزارت عدلیۀ سویدن، نامهای به مقامهای طالبان فرستاده و خواستار ملاقات با آنان در بروکسل شده است. او افزود که ۲۰ کشور عضو اتحادیۀ اروپا در اکتوبر سال گذشته درخواست چنین تماس را با طالبان کرده بودند.
لامرت با اشاره به اینکه ۲۰ کشور عضو اتحادیۀ اروپا در اکتوبر سال گذشته درخواست چنین تماس را با طالبان کرده بودند، به خبرنگاران گفت: "آنان خواستار تمرکز برای برگرداندن افرادی اند که، البته، حق اقامت در اتحادیۀ اروپا نداشته و تهدید امنیتی ایجاد میکنند. لذا، این اقدام متوجه کسانی است که تهدید امنیتی ایجاد میکنند...هر گونه تصمیم در مورد اخراج افراد، از سوی مقامهای دولتی هر کشور عضو اتخاذ خواهد شد. کمیسیون اروپایی این تصمیم را نمیگیرد."
با آنکه غرب به شمول کشورهای اروپایی، حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناخته است، این نخستین سفر و دیدار رسمی نمایندگان طالبان با مقامهای اتحادیۀ اروپا در بروکسل خواهد بود.
سخنگوی اتحادیۀ اروپا گفت که این اقدام به هیچ عنوان به معنی به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. او همچنان از پاسخ به این پرسش که نامۀ کمیسیون اروپایی به کدام مقام طالبان ارسال شده است، طفره رفت.
پیش از این شماری از قانونگذاران اتحادیۀ اروپا در پیوند به اخراج افغانها از اروپا به افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا، در پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس این اقدام را "ناکامی بشردوستانه" و یک "اشتباه استراتیژیک" خوانده است.
نیومن نگاشته است که اخراج مردان جوان افغان از اروپا به افغانستان، آنان را وابسته به "شبکهها و مدارس طالبان" خواهد کرد. او نگاشت: "با اخراج مردم به بیچارگی، ما طالبان را تضعیف نمیکنیم. ما همان ساختارهایی را تقویت میکنیم که [طالبان] را در قدرت نگه داشته است."
پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ صدها هزار شهروند افغانستان در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی داده اند. قوانین اتحادیه اروپا به کشورهای عضو این اتحادیه اجازه میدهد تا برخی پناهجویان را که تهدید امنیتی تلقی میشوند، به کشورهای شان برگردانده شوند.
گروه