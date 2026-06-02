ایتلاف آمادگی نوآوری در برابر همه‌گیری، می‌گوید که در تلاش برای مهار شیوع رو به رشد ویروس ایبولا که جان بیش از ۴۰ نفر را در کانگو گرفته است، تهیه واکسین را از طریق سه شرکت تسریع می‌کند.

ریچارد هیچت، رییس این ایتلاف گفت که با گسترش سریع نوع "بوندی‌بوجیو" تامین مالی و حمایت فوری برای تهیهٔ واکسین‌ها، یگانه راه مصوون و موثر این همه‌گیری است.

شرکت مودرنا امریکایی روز دوشنبه اعلام کرد که قصد دارد "فوراً" برای توسعهٔ یک واکسین احتمالی نوع "بوندی‌بوجیو" اقدام کند.

ایتلاف آمادگی نوآوری در برابر همه گیری گفته است که تا ۵۰ میلیون دالر را به شرکت مودرنا برای تسریع توسعهٔ و آزمایشات کلینیکی واکسین این ویروس اختصاص داده است.

تاکنون کم از کم ۲۸۲ مورد تایید شده‌ای ابتلا به ایبولا، ۴۳ مورد مرگ تایید شده و بیش از ۱۱۰۰ مورد مشکوک در کانگو ثبت شده است. یوگاندا نیز روز سه شنبه از تایید شش مورد جدید ایبولا خبر داد که با این حساب مجموع موارد تایید شده در این کشور به ۱۵ مورد رسیده است.

شرکت مودرنا که به خاطر توسعه یکی از نخستین واکسین‌های کووید-۱۹ شناخته می‌شود، می‌گوید که پلتفورم آن که با نام رایبو نیوکلیک اسید پیام‌رسان یا mRNA معروف است، می‌تواند نقش کلیدی در واکنش سریع به تهدیدهای ویروس نوع "بوندی‌بوجیو" ایبولا ایفا کند.

ستیفن بنسل، رییس شرکت مودرنا گفت: "ما با فوریت و دقت علمی اقدام خواهیم کرد تا از این واکنش حمایت کنیم و واکسین احتمالی را به جوامعی که بیش از همه به آن نیاز دارند نزدیک‌تر کنیم. "

افزون بر این، ایتلاف آمادگی نوآوری در برابر همه گیری گفته است که نزدیک به ۱۲ میلیون دالر را به پوهنتون آکسفورد و ابتکار بین‌المللی واکسین ایدز (IAVI) اختصاص خواهد داد تا تولید واکسین ایبولا را به پیش ببرند.

سازمان جهانی صحت اوایل ماه جاری شیوع نوع نادر "بوندی‌بوجیو" ایبولا را در کانگو که واکسینی برای آن وجود ندارد، به صفت "وضعیت اضطراری صحی با نگرانی بین‌المللی" اعلام کرد.

سازمان جهانی صحت هشدار داده است که خطر گسترش این بیماری به کشورهای همسایۀ کانگو بسیار بلند است، هرچند هنوز این بیماری معیارهای یک همه‌گیری جهانی را تکمیل نمی‌کند.