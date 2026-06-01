افزایش آمار تایید شدهٔ ابتلا به ایبولا در کانگو

مقامات صحی کانگو می‌گویند که کم از کم ۲۸۲ مورد تایید شده‌ای ابتلا به ایبولا، ۴۳ مورد مرگ تایید شده و بیش از ۱۱۰۰ مورد مشکوک در این کشور ثبت شده است.

وزارت صحت کانگو همچنان از بهبودی پنج نفر پس از ابتلا به نوع "بوندیبوگیو" ویروس ایبولا خبر داده و گفته است که آزمون های اصلی در مهار این شیوع، تشخیص زودهنگام، جداکردن سریع بیماران، ردیابی دقیق تماس‌ها، دفن ایمن و با کرامت و تقویت پیشگیری و کنترول عفونت در مراکز صحی است.

این وزارت گفته است که در صورت تشخیص زودهنگام، دسترسی به مراقبت‌های صحی و تشدید واکنش به این شیوع، انتظار می‌رود بهبودی‌های بیشتری حاصل شود.

سازمان جهانی صحت ماه گذشته شیوع نوع نادر "بوندی‌بوجیو" ایبولا را در کانگو که واکسینی برای آن وجود ندارد، به صفت "وضعیت اضطراری صحی با نگرانی بین‌المللی" اعلام کرد.

شیوع ایبولا منحصر به کانگو و یوگاندا بود، اما روز گذشته دو مورد مشکوک ایبولا در برازیل و یک مورد هم در ایتالیا ثبت شده است. مقامات این دوکشور گفته اند که آزمایش این افراد در حال حاضر منفی است، اما امکان ابتلا به ایبولا را رد نکرده اند. این افراد اخیراً به کانگو و یوگاندا سفر کرده بودند.

سازمان جهانی صحت هشدار داده است که خطر گسترش این بیماری به کشورهای همسایۀ کانگو بسیار بلند است، هرچند هنوز این بیماری معیارهای یک همه‌گیری جهانی را تکمیل نمی‌کند.

مقام‌های صحی تاکید کرده‌اند که جلوگیری از گسترش موارد جدید ایبولا اکنون به یکی از اولویت‌های اصلی تبدیل شده است، زیرا نگرانی‌ها در مورد گسترش سریع این ویروس در جمهوری دموکراتیک کانگو افزایش یافته است.