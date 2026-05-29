وزارت خارجهٔ ایالات متحده روز پنج‌شنبه از اختصاص ۸۰ میلیون دالر دیگر برای مقابله به شیوع ایبولا در کانگو و یوگاندا خبر داد که با این حساب، مجموع کمک‌های ایالات متحده برای مقابله با شیوع این بیماری به ۱۱۲ میلیون دالر می‌رسد.

این بودجه اضافی برای تامین تجهیزات حفاظت فردی، وسایل تشخیص ایبولا، بررسی‌های دقیق‌تر صحی در میدان‌های هوایی و ردیابی تماس‌ها هزینه خواهد شد.

در همین حال سازمان جهانی صحت روز جمعه اعلام کرد که ۹۰۶ مورد مشکوک به ایبولا در جمهوری دموکراتیک کانگو ثبت شده و ۲۲۳ مورد مرگ مشکوک در حال بررسی است.

به گفتهٔ این سازمان ۱۲۵ مورد ابتلا و ۱۷ مورد مرگ تایید شده در کانگو و هفت مورد ابتلا و یک مورد مرگ تایید شده در یوگاندا ثبت شده است.

سازمان جهانی صحت اوایل ماه جاری شیوع نوع نادر "بوندی‌بوجیو" ایبولا را در کانگو که واکسینی برای آن وجود ندارد، به صفت "وضعیت اضطراری صحی با نگرانی بین‌المللی" اعلام کرد.

این سازمان ضمن تاکید بر اهمیت دسترسی به موقع به مراقبت‌های صحی گفته است که نخستین بیمار بهبود یافته پس از دریافت دو آزمایش منفی از یک مرکز صحی در کانگو مرخص شده است.

سازمان جهانی صحت هشدار داده است که خطر گسترش این بیماری به کشورهای همسایۀ کانگو بسیار بلند است، هرچند هنوز این بیماری معیارهای یک همه‌گیری جهانی را تکمیل نمی‌کند.

مقام‌های صحی تاکید کرده‌اند که جلوگیری از گسترش موارد جدید ایبولا اکنون به یکی از اولویت‌های اصلی تبدیل شده است، زیرا نگرانی‌ها در مورد گسترش سریع این ویروس در جمهوری دموکراتیک کانگو افزایش یافته است.