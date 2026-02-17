اتحادیۀ اروپا ضمن ابراز نگرانی از موجودیت ماین و مواد منفلق ناشده در افغانستان گفته است که از تلاش‌های ماین‌روبی در این کشور حمایت می‌کند.

بر اساس گزارش ادارۀ ماین‌روبی سازمان ملل متحد، از سال ۱۹۸۹ به اینسو، بیش از ۴۵هزار غیرنظامی افغان در اثر انفجار ماین و مواد منفلق ناشدۀ باقیمانده از جنگ در افغانستان کشته یا زخمی شده اند.

اتحادیۀ اروپا روز دوشنبه ۱۶ فبروری در وبسایت خود نگاشت: "اتحادیه اروپا از طریق سازمان‌های همکار مانند هلوترست در افغانستان، از ماین‌روبی بشردوستانه حمایت می‌کند."

به گفتۀ این اتحادیه، در افغانستان و دیگر کشورهای جهان، از طریق اقدام هماهنگ در زمینۀ ارتقای آگاهی عامه در مورد ماین و مواد منفلق ناشده، می‌توان جان شمار زیاد انسان‌ها را نجات داد.

چند روز پیش، هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گزارش داد که افغانستان سومین کشور جهان است که سطح بلند تلفات ناشی از انفجار ماین و مهمات منفلق ناشده را دارد. بر اساس این گزارش، هرماه حدود ۵۴ نفر در افغانستان در اثر انفجار مواد منفجرۀ باقی‌مانده از جنگ، جان می‌بازند.

یوناما گزارش داده است که ۸۰درصد قربانیان ماین و مواد منفلق ناشده در افغانستان کودکان اند.

بر اساس آمار یوناما، در سال ۲۰۱۱ میلادی کم و بیش ۱۵هزار نفر در بخش ماین روبی در افغانستان کار می‌کردند، اما اکنون شمار کارمندان ماین روبی در افغانستان به ۱۳۰۰ نفر می‌رسد.

سازمان ملل متحد گزارش داده است که نزدیک به یک و نیم میلیون افغان دارای معلولیت اند، که بیشتر آنان در جریان چهاردهه جنگ در آن کشور معلول شده اند.

بر اساس آمار این سازمان ۳.۳ میلیون نفر در افغانستان در شعاع یک کیلومتری ماین‌ها و مواد انفجاری باقیمانده از جنگ زندگی می‌کنند و از ۴۰۱ ولسوالی در افغانستان، دو سوم آن آلوده با ماین‌ها و مواد منفلق ناشده است.