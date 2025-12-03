هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز چهارشنبه اعلام کرد که نزدیک به ۱.۵ میلیون افغان با معلولیت‌های قابل توجه زندگی می‌کنند، که بیشتر این آسیب‌ها ناشی از بیش از ۴۰ سال جنگ و درگیری در کشور است.

یوناما در اعلامیۀ به مناسبت سوم دسمبر، روز جهانی افراد دارای معلولیت که امروز(۳ دسمبر) منتشر شد، گفته است که کودکان بیشترین آسیب را دیده‌ و بار سنگین این درگیری‌های طولانی‌مدت را بر دوش دارند.

به گفتۀ یوناما، در این روز یک حقیقت ساده، اما قدرتمند را باید به یاد داشت که افراد دارای معلولیت بخش اساسی از بافت اجتماعی افغانستان استند.

در اعلامیه همچنان آمده است که در عقب هر احصائیه یک شخص قرار دارد، کسی که نه تنها با آزمون ها در برابر خود مبارزه می کند، بلکه اغلب یک منبع حیاتی برای حمایت از خانواده ها و جوامع، محسوب می شود.

یوناما می‌گوید که دهه ها درگیری، بی جا شدن، خشکسالی و سیستم های ضعیف صحی و اقتصادی به گسترس معلولیت در سطح بلند در سراسر افغانستان کمک کرده است.

در اعلامیه ذکر شده است که خواست ها، سهم و حقوق این افراد باید مورد احترام قرار گیرد. افراد دارای معلولیت نه تنها ذینفع اند، بلکه عامل پیشرفت در بخش های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیزمیباشند.

اندریکا راتواته معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و هماهنگ کننده امور بشری در آن کشور می گوید: "در تمام فعالیت ها و پروژه های ما، از توجه و حمایت لازم از افراد دارای معلولیت و شکوفایی استعداد های شان اطمینان حاصل مینماییم. در عین حال، حصول اطمینان از شمولیت افراد دارای معلولیت در تمام عرصه های زندگی گامی مهم برای ساختن یک افغانستان صلح آمیز، عادلانه و مرفه محسوب میگردد."

یوناما می گوید: تعهد خود برای حمایت از حقوق تمام افراد دارای معلولیت در افغانستان را تجدید مینماییم. شمولیت این افراد در تمام ابعاد زندگی جوامع را نیرومند می سازد، استقامت را افزایش می دهد و راه را برای یک آینده عالانه تر برای تمام مردم افغانستان هموار می سازد.

ماین و مهمات منفلق ناشده در جریان نزدیک به نیم قرن اخیر در افغانستان، یکی از عوامل عمدۀ معلول شدن مردم در آن کشور عنوان شده است.

سازمان ملل متحد چند ماه پیش گزارش داد که ۳.۳ میلیون نفر در افغانستان در شعاع یک کیلومتری ماین‌ها و مواد انفجاری باقیمانده از جنگ زندگی می‌کنند.

دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشردوستانۀ سازمان ملل متحد (اوچا) در ماه مارچ گزارش داد که افغانستان یکی از کشورهای آلوده به ماین و مهمات منفلق‌ناشده از جنگ در جهان باقی مانده و در حال حاضر، از میان ۴۰۱ ولسوالی، دو سوم آن آلوده به ماین‌ها است.

به گفتۀ اوچا، هر ماه کم از کم ۵۵ نفر در سراسر افغانستان در اثر انفجار ماین و مواد منفجرناشدۀ باقی‌مانده از جنگ کشته و یا زخمی می‌شود که بیشتر آنان کودکان اند.

با اینحال، مسوولان موسسات ماین‌روبی در افغانستان می‌گویند که پس از حاکم شدن گروه طالبان بر این کشور، کمک‌های خارجی برای عملیات ماین‌روی در افغانستان کم شده است.