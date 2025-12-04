نگرانی ملل متحد از تلفات کودکان افغان در اثر انفجار ماین

گزارش ناظر ماینهای زمینی که با سازمان ملل متحد همکاری میکند نشان داده است که افغانستان با ثبت تلفات حدود ۵۴ نفر در هر ماه، سومین کشور با بالاترین آمار تلفات ناشی از مهمات منفجر ناشده در جهان بوده است.
این گزارش اذعان داشته است که سال گذشته ۷۷ درصد کل تلفات ناشی از انفجار ماینهای منفجر ناشده در افغانستان، کودکان بوده اند.
کارشناسان عرصۀ ماینپاکی ضمن ابراز نگرانی از کاهش منابع مالی برای ماین روبی در افغانستان و نایجریا میگویند که این امر غیرنظامیان این کشورها را در معرض خطر انفجار مهمات منفجر ناشده قرار میدهد.
نیک پوند، رییس امور ماینروبی در هیات معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان (یوناما)، گفت: "معمولاً کودکان، عمدتاً آنعده پسربچهها که در تپهها مشغول چرای گوسفندان و بزها میباشند، چیزهای مورد علاقهشان را برمیدارند و با آنها بازی میکنند یا به سمت آنها سنگ پرتاب میکنند و خودشان را میکشند یا زخمی میکنند."
آقای پوند به خبرنگاران گفت که باوجود که نیاز مبرم برای ماینپاکی بیشتر در افغانستان وجود دارد تا این کشور را پس از دههها جنگ، مصوون بسازد، کمبود بودجه به این معنی است که گروه تحت قیادت سازمان ملل متحد "اندک اندک، شمار شان کم شده است."
رییس امور ماینپاکی در هیات معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان افزود: " در سال ۲۰۱۱ حدود ۱۵ هزار نفر در عرصۀ ماینپاکی کار میکردند و امروز حدود ۱۳۰۰ نفر داریم."
این در حالی است که انتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، کاهش ۵۷۷ میلیون دالری بودجۀ این سازمان را برای سال آینده پیشنهاد کرده است که قطع بیش از ۲۶۸۰ بست کاری شامل آن میباشد.
کریستیلی لوپفوریست، مسوول دفتر خدمات اقدام علیه ماین سازمان ملل متحد در ژنیو در حاشیۀ نشست بینالمللی مهم در حمایت از اقدام علیه ماینهای زمینی در مقر سازمان ملل متحد در ژنیو گفت که شمار تلفات کودکان، ناشی از انفجار مهمات منفجر ناشده در افغانستان از ۳۰ دسمبر ۱۹۹۹ به اینسو ۱۵۴ نفر بوده است لذا " کار در افغانستان برای کاهش شمار تلفات کلیدی و مهم میباشد."
لوپفوریست خاطر نشان کرد که باوجودیکه کار در عرصۀ ماینپاکی در قلمرو اشغالی فلسیطین و سودان از بودجۀ خوبی برخوردار است اما وضعیت در افغانستان و نایجریا با توجه به احتمال متوقف شدن برنامههای [ماینپاکی] تا ماه مارچ به خاطر نبود حمایت مالی، وخیم میباشد.
در همین حال، هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز چهارشنبه اعلام کرد که نزدیک به ۱.۵ میلیون افغان با معلولیتهای قابل توجه زندگی میکنند.
ماین و مهمات منفلق ناشده در جریان نزدیک به نیم قرن اخیر در افغانستان، یکی از عوامل عمدۀ معلول شدن مردم در آن کشور عنوان شده است.
سازمان ملل متحد چند ماه پیش گزارش داد که ۳.۳ میلیون نفر در افغانستان در شعاع یک کیلومتری ماینها و مواد انفجاری باقیمانده از جنگ زندگی میکنند.
دفتر هماهنگی امور کمکهای بشردوستانۀ سازمان ملل متحد (اوچا) در ماه مارچ گزارش داد که افغانستان یکی از کشورهای آلوده به ماین و مهمات منفلقناشده از جنگ در جهان باقی مانده و در حال حاضر، از میان ۴۰۱ ولسوالی، دو سوم آن آلوده به ماینها است.
گروه