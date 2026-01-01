شهرهای مختلف ایران، روز پنجشنبه اول جنوری، برای چهارمین روز پیهم شاهد اعتراضات گسترده بود و بازار تهران و مراکز تجارتی شهرهای بزرگ همچنان تحت تاثیر نوسانات ارزی قرار داشت.
باشندگان محل، سرکوب شهروندان را به دست نیروهای حکومتی و گلولهباری به سوی معترضان را در شهرهایی مانند "فسا و کوهدشت" در اعتراضات روز پنجشنبه گزارش داده اند.
این تجمعات که ابتدا در اعتراض به جهش ناگهانی قیمت دالر و طلا در بازار تهران شکل گرفت، با شعارهای سیاسی سرنگونیطلبانه و درگیریهای مستقیم در خیابانها ادامه یافته است.
گزارشها میرساند که نیروهای پولیس در شهر فسا، از گاز اشکآور و تفنگهای ساچمهای استفاده کردند.
اگرچه گزارشهای غیررسمی در شبکههای اجتماعی از جانباختن یک جوان ۱۸ ساله در این درگیریها خبر میدادند، مقامات قضایی ایران ضمن تکذیب این موضوع، بازداشت چهار نفر از معترضان را تایید کردهاند.
ولایات اصفهان، مشهد و کرمانشاه نیز شاهد حضور مردم در خیابانها و سردادن شعارهای ضد حکومتی بود.
در مشهد، دانشجویان دانشگاه فردوسی با صدور بیانیۀ تند، ضمن فراخوان برای تجمع در میدان علوم، اعلام کردند که دانشگاه جای ترس نیست و آنها در برابر فساد و بیعدالتی سکوت نخواهند کرد.
قیمت دالر که در روزهای گذشته تا مرز ۱۴۴ هزار تومان پیش رفته بود، در معاملات روز چهارشنبه (۳۱ دسمبر) نوسان اندکی داشت.
واکنش مقامات امریکایی
وزارت خارجۀ امریکا با ابراز "نگرانی عمیق" از سرکوب خشونتآمیز اعتراض کنندگان مسالمتآمیز توسط نیروهای امنیتی ایران گفته است که مطالبۀ حقوق ابتدایی، "جرم نیست."
وزارت خارجه امریکا در یک پیام فارسی در شبکۀ اجتماعی ایکس گفته است: "ما از گزارشها و ویدیوهایی که نشان میدهد مظاهره کنندگان مسالمتآمیز با ارعاب، خشونت و دستگیری مواجه میشوند، عمیقاً نگران استیم. مطالبۀ حقوق اولیه یک جرم نیست. رژیم جمهوری اسلامی [ایران] باید به حقوق مردم ایران احترام بگذارد و به سرکوب [آنان] پایان دهد."
در پست دیگر این وزارت در شبکۀ ایکس نگاشته شده است: "ایرانیان در سراسر کشور در جریان اعتراضات مسالمتآمیز متحد شدهاند و خواستار احترام، دسترسی به خدمات و حق تعیین سرنوشت خود هستند. عزم آنها قدرت مردم را نشان میدهد که از سکوت امتناع میکنند. ایالات متحده در کنار مردم ایران در پیگیری حقوق اساسی خود ایستاده است."
در اولین واکنش قانونگذاران امریکایی به اعتراضات در ایران، کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده گفت که سرکوب "بیرحمانه" تهران علیه معترضان "وحشتناک" است.
اکثریت جمهوریخواه کمیتۀ خارجی مجلس نمایندگان در پست روز سه شنبه شبکۀ اجتماعی ایکس، حکومت ایران را "رژیم بیکفایت و فاسد" خوانده و گفته است که ایالات متحده "در کنار ایرانیان و حق آنان برای انتخاب مسیر بهتر، ایستاده است."
گروه