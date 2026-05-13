سازمان جهانی صحت: شمار مبتلایان به هانتاویروس به ۱۱ تن افزایش یافت

سازمان جهانی صحت اعلام کرد که با شناسایی موارد جدید، مجموع مبتلایان به هانتاویروس به ۱۱ تن افزایش یافته که ابتلای ۹ نفر آنان رسماً تایید شده است.



بر اساس ارزیابی‌های سازمان جهانی صحت، تمامی موارد شناسایی‌شده، اعم از تاییدشده و مشکوک، منحصراً به مسافران و خدمه کشتی تفریحی "ام‌وی هوندیس" محدود می‌شود.

تدروس ادهانوم، رییس سازمان جهانی صحت، گفته است که در حال حاضر هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که این رویداد آغاز یک شیوع گسترده‌تر باشد. او در عین حال هشدار داده است که با توجه به دوره نهفتگی طولانی ویروس، احتمال دارد در هفته‌های آینده موارد بیشتری نیز شناسایی شود.

در همین حال، وزارت صحت عامه اسپانیا روز سه‌شنبه تایید کرد که تازه‌ترین فرد مبتلا به هانتاویروس، یک مسافر اسپانیایی است که پس از انتقال از کشتی "ام‌وی هوندیس"، آزمایش او مثبت اعلام شد. این فرد اکنون در یک شفاخانه نظامی در شهر مادرید، تحت قرنطین قرار دارد.

از آغاز شیوع این بیماری در کشتی تاکنون سه نفر، شامل یک زوج هالندی و یک شهروند آلمانی، جان باخته‌اند.

از طرف دیگر، یک مسافر فرانسوی نیز در میان مبتلایان است که پس از پهلو گرفتن کشتی در جزایر قناری، آزمایش او مثبت شد. سباستین لوکورنو، صدراعظم فرانسه، گفت که شهروند فرانسوی که آزمایش هانتاویروس او مثبت شده ثابت شده، همچنان در بخش مراقبت‌های ویژه است.

مقام‌های صحی امریکا نیز تایید کردند که از میان ۱۸ مسافر امریکایی تخلیه‌شده از کشتی تفریحی "ام‌وی هوندیس" آزمایش یک نفر در ایالت نبراسکا مثبت اعلام شده است. این فرد همراه با ۱۵ تن دیگر در مرکز صحی پوهنتون نبراسکا تحت نظارت قرار دارد و دو مسافر دیگر نیز در یک شفاخانه در آتلانتا قرنطین شده‌اند. مقام‌های امریکایی گفته‌اند فرد مبتلا در حال حاضر علایم شدیدی ندارد، اما آزمایش‌های بیشتر ادامه دارد.

اعزام تیم تحقیقاتی به ارجنتاین

از طرف دیگر، وزارت صحت عامه ارجنتاین اعلام کرده که گروهی از متخصصان را برای بررسی منشأ شیوع این بیماری اعزام خواهد کرد. زوج هالندی که نخستین مبتلایان شناخته‌شده این کشتی بودند، پیش از سفر دریایی چندین ماه را در ارجنتاین و دیگر کشورهای امریکای جنوبی سپری کرده بودند.

مقام‌های ارجنتیانی احتمال می‌دهند این زوج در جریان بازدید از یک محل دفن زباله، در تماس با جوندگان ناقل ویروس قرار گرفته باشند.

پایان عملیات تخلیه مسافران کشتی تفریحی "ام‌وی هوندیس"

این در حالی است که عملیات تخلیه کامل مسافران و بخش عمده خدمه کشتی پایان یافته و "ام‌وی هوندیس" اکنون به‌سوی هالند در حرکت است تا در آن‌جا به‌گونه کامل ضدعفونی شود. در مجموع ۸۷ مسافر و ۳۵ عضو خدمه در جزیره تنریف اسپانیا توسط نیروهایی با لباس‌های محافظتی به ساحل منتقل شدند. دولت هالند نیز اعلام کرده که تمامی اتباع بازگشته در قرنطین قرار گرفته‌اند.

مقام‌های صحی می‌گویند این نخستین مورد ثبت‌شده شیوع هانتاویروس در یک کشتی تفریحی است. اگرچه این ویروس معمولاً از طریق فضولات جوندگان منتقل می‌شود، اما نوع "ویروس آند" که در این شیوع شناسایی شده، در موارد نادر ممکن است قابلیت انتقال میان انسان‌ها را داشته باشد.

علایم بیماری شامل تب، لرزه، درد عضلات و مشکلات تنفسی است. رییس سازمان جهانی صحت توصیه کرده که تمامی مسافران برای مدت ۴۲ روز در قرنطین باقی بمانند، زیرا تشخیص زودهنگام می‌تواند چانس زنده‌ماندن بیماران را افزایش دهد.

در تحولی دیگر، مرکز طبی پوهنتون رادبود در شهر نایمخن هالند اعلام کرده که ۱۲ تن از کارکنان این شفاخانه به‌دلیل تماس با مایعات بدن یک بیمار مبتلا، وارد قرنطین احتیاطی شده‌اند. این شفاخانه تاکید کرده که این اقدام تنها یک تدبیر پیشگیرانه است و خطر ابتلا در حال حاضر پایین ارزیابی می‌شود.