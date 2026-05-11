تلاش‌های جهانی برای بازگرداندن و قرنطینه مسافران یک کشتی تفریحی روز دوشنبه، ۱۱ می، پس از آن شدت گرفت که ابتلای یک شهروند فرانسوی و یک شهروند امریکایی به "هانتاویروس" تایید شد، موضوع که نگرانی‌ها درباره گسترش احتمالی این بیماری را افزایش داده است.

عملیات بازگرداندن مسافران کشتی "ام‌وی هوندیوس" که در سواحل جزایر قناری اسپانیا پهلو گرفته است، از روز یکشنبه با پروازهای نظامی و ملکی آغاز شد. پرسونل صحی مجهز به لباس‌های کامل محافظتی و ماسک‌های تنفسی، مسافران را از کشتی به ساحل "تنریف"همراهی کردند، عملیاتی که تا روز دوشنبه همچنان ادامه داشت.

ماریا ون کرخوف، مدیر آمادگی برای بیماری‌های همه‌گیر در سازمان جهانی صحت، تایید کرد که این نخستین بار در تاریخ است که شیوع هانتا‌ویروس در یک کشتی تفریحی گزارش می‌شود. تاکنون سه نفر از مسافران جان خود را از دست داده‌اند و پنج تن دیگر نیز پیش از این به ویروس مبتلا شده بودند، اما مقامات صحی تاکید دارند که خطر برای عموم مردم پایین است.

سازمان جهانی صحت تایید کرده است که شماری از مسافران پیش از شناسایی شیوع، در جزیرۀ "سنت هلنا" کشتی را ترک کرده و به کشورهای‌شان برگشته‌اند. یکی از آنان، یک مرد سویسی، پس از بازگشت به کشورش بیمار و در شفاخانه بستری شده است.

استفانی ریست، وزیر صحت عامه فرانسه، اعلام کرد که وضعیت یک زن فرانسوی مبتلا به این ویروس، شبانه در شفاخانه وخیم گزارش شده است. این زن که در جریان پرواز به پاریس علایم بیماری را نشان داده بود، یکی از پنج مسافر فرانسوی است که روز یکشنبه به کشورشان بازگشتند.

همزمان، مقامات امریکایی نیز تایید کردند که از میان ۱۷ مسافر تخلیه شده به ایالت نبراسکا، نتیجه آزمایش طبی یک نفر مثبت بوده اما علایمی ندارد و فرد دیگری نیز علایم خفیفی نشان داده است. این افراد در واحد ویژه قرنطینه پوهنتون نبراسکا که پیش‌تر برای بیماران ابولا و کرونا استفاده می‌شد، تحت مراقبت هستند.

هانتا‌ویروس معمولاً از طریق فضولات جوندگان منتقل می‌شود و انتقال فرد به فرد آن رایج نیست، اما نوع شناسایی شده در این کشتی ممکن است در موارد نادر از انسان به انسان سرایت کند. علایم این بیماری که شامل تب، لرز و دردهای عضلانی است، معمولاً بین یک تا هشت هفته پس از آلودگی ظاهر می‌شود.

تدروس ادهانوم گبریسوس، رییس سازمان جهانی صحت، روز یکشنبه (۱۰ می) گفت:"این یک کووید دیگر نیست و خطرش برای مردم کم است، بنابراین دلیلی برای ترس یا وحشت وجود ندارد."

با این حال، سازمان جهانی صحت به کشورهای متبوع توصیه کرده است که مسافران را به‌صورت روزانه در خانه یا مراکز تخصصی تحت نظارت دقیق قرار دهند.

در همین راستا، استرالیا يک فروند طیاره مسافربری را برای تخلیه اتباع خود و کشورهای همسایه اعزام کرده و هالند نیز دومین پرواز اختصاصی خود را روز دوشنبه (۱۱ می) به انجام رسانده است.

مقامات اسپانیایی و سازمان جهانی صحت پیش‌تر اعلام کرده بودند که هیچ‌یک از ۱۴۰ مسافر باقی‌مانده در کشتی علایمی نداشتند، اما با این حال تمامی عملیات تخلیه تحت تدابیر شدید وقایوی انجام شده است.