پایان عملیات تخلیه مسافران کشتی آلوده به هانتاویروس

با فرود دو فروند طیارهی حامل مسافران و خدمه کشتی تفریحی "اموی هوندیس" در هالند، عملیات تخلیه این کشتی که در پی شیوع هانتاویروس به محور نگرانیهای صحی جهان تبدیل شده بود، به پایان رسید.
این طیارهها امروز سهشنبه (۱۲می) در میدان هوایی "آیندهوون" به زمین نشستند. در میان مسافران، هشت شهروند هالندی نیز حضور دارند. مسئولین امور پیش از این اعلام کرده بودند که مسافران با تابعیتهای دیگر، پس از توقفی کوتاه در هالند، به کشورهای متبوع خود انتقال خواهند یافت.
همزمان، یک شفاخانه هالندی که یکی از بیماران مبتلا به این ویروس را درمان میکند، ۱۲ کارمند خود را بهگونه احتیاطی قرنطین کرد.
شفاخانه "رادبودومک" در شهر نایمیخن هالند اعلام کرد که ۱۲ کارمند این مرکز پس از آن برای شش هفته در قرنطین احتیاطی قرار گرفتند که نمونههای خون و ادرار آنان بدون رعایت پروتوکولهای تازه و سختگیرانهتر صحی بررسی شده بود. این شفاخانه افزود خطر ابتلا بسیار پایین است و روند رسیدگی به بیماران بدون وقفه ادامه دارد.
این شفاخانه در هفتم می یکی از مسافران کشتی "اموی هوندیوس" را که به هانتاویروس مبتلا شده بود، بستری کرده بود.
برتینه لاهویس، یکی از مسوولین این شفاخانه، گفت: "ما روند رویدادها را با دقت بررسی خواهیم کرد تا از آن بیاموزیم و از تکرار چنین مواردی در آینده جلوگیری شود".
در همین حال، کشتی "اموی هوندیوس" شام دوشنبه، ۱۱ می، با ۲۵ خدمه، یک داکتر و یک نرس بهسوی هالند حرکت کرد. همه مسافران از کشتی پیاده شدهاند. شرکت مالک کشتی، "اوشنواید اکسپدیشنز" گفته است انتظار میرود این کشتی تا ۱۷ می به هالند برسد.
از آغاز شیوع این بیماری در کشتی تاکنون سه نفر، شامل یک زوج هالندی و یک شهروند آلمانی، جان باختهاند.
هانتاویروس معمولاً از طریق فضلهٔ جوندگان وحشی منتقل میشود، اما در موارد نادر و در تماس نزدیک، میتواند از انسان به انسان نیز سرایت کند.
سازمان جهانی صحت روز دوشنبه اعلام کرد که اکنون هفت مورد تاییدشده و دو مورد مشکوک از گونه "آندِس" هانتاویروس ثبت شده است. یکی از موارد مشکوک فردی است که پیش از انجام آزمایش جان باخته و مورد دیگر در جزیره دورافتادهای در جنوب اقیانوس اطلس گزارش شده، جایی که امکانات آزمایش در دسترس نبوده است.
در میان موارد تاییدشده، یک مسافر فرانسوی نیز شامل است که پس از پهلو گرفتن کشتی در جزایر قناری در روز یکشنبه، آزمایش او مثبت اعلام شد. سباستین لوکورنو، صدراعظم فرانسه، روز دوشنبه گفت وضعیت این مسافر پس از وخامت کوتاهمدت، اکنون باثبات است.
او گفت: "هموطن ما که آزمایش هانتاویروس او مثبت شده، همچنان در بخش مراقبتهای ویژه است، اما وضعیتش باثبات گزارش شده است."
در همین حال، مقامهای صحی امریکا تایید کردند که از میان ۱۸ مسافر امریکایی تخلیهشده از کشتی، آزمایش یک نفر در ایالت نبراسکا مثبت اعلام شده است. این فرد همراه با ۱۵ تن دیگر در مرکز صحی پوهنتون نبراسکا تحت نظارت قرار دارد و دو مسافر دیگر نیز در یک شفاخانه در آتلانتا قرنطین شدهاند.
مقامهای امریکایی گفتهاند فرد مبتلا در حال حاضر علایم شدیدی ندارد، اما آزمایشهای بیشتر برای بررسی وضعیت او ادامه دارد. رابرت اف کیندی جونیور، وزیر صحت عامه امریکا، نیز گفته است که وضعیت تحت کنترول قرار دارد و جای نگرانی وجود ندارد.
وزارت صحت عامهٔ اسپانیا نیز شام دوشنبه اعلام کرد که از میان ۱۴ شهروند اسپانیایی که در یک شفاخانه نظامی در مادرید قرنطین شدهاند، آزمایش یک نفر مثبت شده است. به گفته این وزارت، این بیمار هیچ علایمی ندارد و پیش از اعلام نتیجه نهایی، آزمایشهای بیشتری انجام خواهد شد.
