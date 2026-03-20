اقدام امریکا و متحدانش برای باز نگه ‌داشتن تنگه هرمز

ایالات متحده امریکا و بعضی از متحدانش تلاش میکنند تا تنگه مهم هرمز را امن بسازند.
این اقدام بعد از آن صورت میگیرد که ایران به تأسیسات گاز در قطر و چندین نقطه دیگر در منطقه حمله کرده است.
وزیر انرژی قطر گفته که حمله ایران به تأسیسات گاز مایع این کشور توان صادراتی قطر ۱۷ فیصد کاهش داده و ترمیم آن ممکن است تا پنج سال زمان بگیرد.
ایران همچنان به تأسیسات انرژی در کشورهای کویت، بحرین، عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز حمله کرده است.
در نتیجه این حملات، قیمت نفت در بازار جهانی بالا رفته و به حدود ۱۰۷ دالر در هر بیرل رسیده است.
همچنان بازارهای مالی جهان بعد از آغاز عملیات مشترک امریکا و اسراییل علیه ایران به تاریخ ۲۸ فبروری ، کاهش چشمگیر داشتهاند.
برای مقابله با این وضعیت و بازگشایی تنگه هرمز، امریکا و متحدانش اقدامات متعددی برای مقابله با ایران آغاز کرده اند. که شامل موظف کردن جت های جنگی که در ارتفاع پایین پرواز میکنند تا کشتی های حمله کننده ایرانی را هدف قرار دهد و نیزهلیکوپترهای آپاچی برای هدف قرار دادن درونهای ایرانی میباشد.
جنرال دن کین لوی درستیز عمومی نیروهای مسلح امریکا، روز پنجشنبه در یک نشست خبری در پنتاگون جزئیات این عملیات را تشریح کرد.
او گفت که طیارههای جنگی نوع A-10 که به «وارتهاگ» معروف اند، و هلیکوپترهای جنگی آپاچی، ماموریتهایی را بر فراز تنگه هرمز و در امتداد سواحل جنوبی ایران انجام دادهاند.
کین گفت: «طیاره A-10 وارتهاگ اکنون در جناح جنوبی درگیر عملیات است و قایقهای تهاجمی سریع را در تنگه هرمز هدف قرار میدهد.»
او افزود که هلیکوپترهای آپاچی نیز «به نبرد در جناح جنوبی پیوستهاند.»
بدون نام بردن از متحدان، کین گفت که برخی از آنها از هلیکوپترهای آپاچی برای «مقابله با درونهای حملهای یکطرفه» استفاده میکنند.
این عملیات بخشی از یک پلان چند مرحلهای پنتاگون است تا خطر قایقهای مسلح، ماینهای دریایی و میزایلهای کروز ایران را کاهش دهد.
این تهدیدها باعث شده که از اوایل ماه مارچ، رفتوآمد کشتیها در تنگه هرمز تقریباً متوقف شود.
