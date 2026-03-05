ترمپ به اکسیوس: باید در تعیین رهبر بعدی ایران مشارکت داشته باشم

یک رسانۀ امریکایی گزارش داده است که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، گفته است که در انتخاب رهبری بعدی رژیم ایران باید مشارکت داشته باشد.
علیخامنهای، رهبر پیشین ایران و دهها مقام ارشد رژیم آن کشور در شش روز گذشته در عملیات مشترک نظامیان امریکایی و اسراییل کشته شده اند.
شبکۀ خبری اکسیوس روز پنجشنبه پنجم مارچ گزارش داده است که با رییس جمهور ترمپ، مصاحبۀ تلیفونی داشته است و به نقل از ترمپ در مورد رهبر بعدی ایران نگاشته است: "باید در این انتصاب دخیل باشم، مانند دلسی [رودریگز] در ونزویلا".
رییس جمهور ترمپ، در پی یک عملیات نظامی امریکا در سوم ماه جنوری، نیکولاس مادورو، دیکتاتور پیشین ونزویلا را از قدرت برکنار کرد و با تعیین دلسی رودریگز، معاون مادورو، به عنوان رییس جمهور جدید آن کشور، موافقت کرد. نیروهای امریکایی، مادورو را در کاراکاس بازداشت کرده و به شهر نیویارک انتقال دادند، جاییکه با اتهامات تروریزم مخدرات مواجه است.
شبکۀ خبری اکسیوس گفته که رییس جمهور ترمپ در پاسخ به پرسش گزارشهای خبری که حاکیست افراد باقیماندۀ رژیم ایران میخواهند مجتبی خامنهای، پسر علی خامنهای، رهبر کشته شدۀ ایران را به حیث رهبر جدید معرفی کنند گفت: "آنان وقت را تلف میکنند. پسر خامنهای شخصیت ضعیفی است."
اکسیوس همچنان به نقل از رییس جمهور ترمپ نگاشته است: "پسر خامنهای برای من قابل قبول نیست. ما کسی را میخواهیم که برای ایران همزیستی و صلح بیاورد."
قصرسفید به گونۀ فوری به درخواست صدای امریکا برای توضیح در مورد اینکه رییس جمهور ترمپ، چگونه میخواهد در روند تعیین رهبر بعدی ایران نقش داشته باشد، پاسخ نداده است.
اسراییل نیز گفته است که هر فردی را که افراد باقیماندۀ حکومت ایران بخواهند به عنوان رهبر جدید تعیین کنند، هدف قرار خواهد گرفت.
