پیروزی حزب مودی در انتخابات ایالتی در بنگال غربی

حزب بهارتیا جنتا به رهبری نرندرا مودی، صدراعظم هند، در یک انتخابات مهم ایالتی، کنترول ایالت بنگال غربی را که یکی از مراکز اصلی مخالفان دولت او بود، بهدست گرفته است.
بر اساس نتایج ابتدایی که کمیسیون انتخابات هند روز دوشنبه (۴ اپریل) نشر کرد، حزب بهارتیا جنتا دستکم ۱۲۴ کرسی از مجموع ۲۹۴ کرسی مجلس ایالتی بنگال غربی را بهدست آورده و در ۸۳ کرسی دیگر نیز پیشتاز است.
بهارتیا جنتا تاکنون هرگز در بنگال غربی حکومت نکرده بود و سالها تلاش داشت حکومت ایالتی به رهبری حزب "کانگرس ترینامول" به رهبری ممتا بنرجی، وزیر اعلای این ایالت، را از قدرت کنار بزند.
بنرجی یکی از برجستهترین منتقدان مودی است و از سال ۲۰۱۱ میلادی تاکنون قدرت را در بنگال غربی در اختیار داشته است.
این پیروزی ضربۀ مهم بر مخالفان سیاسی حکومت هند دانسته میشود و انتظار میرود جایگاه مودی را در میانۀ دوره سوم صدارتش تقویت کند. حزب مودی در انتخابات سراسری ۲۰۲۴ برای تشکیل حکومت ناگزیر به حمایت متحدان منطقهای شد، اما نتیجۀ بنگال غربی نشان میدهد که نفوذ حزب بهارتیا جنتا در ایالتی که در گذشته در آن با دشواری روبهرو بود، رو به گسترش است.
مودی در سخنرانی در مقر حزب بهارتیا جنتا در دهلی نو، به هوادارانش گفت: "فصل تازهای به سرنوشت بنگال افزوده شده است."
در همین حال، احزاب سیاسی مخالف حکومت نرندرا مودی، روند انتخابات را در بنگال غربی به شدت نقد کرده اند، بهویژه پس از آنکه کمیسیون انتخابات میلیونها رایدهنده را از فهرستهای انتخاباتی حذف کرد.
هند با بیش از ۱.۴ میلیارد جمعیت، دارای ۲۸ ایالت و هشت قلمرو فدرال است. انتخابات در این کشور بهگونه مرحلهای برگزار میشود و هر سال چندین ایالت و قلمرو فدرال شاهد برگزاری انتخابات اند.
