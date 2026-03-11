ایران روز چهارشنبه ۱۱ مارچ، تلاش‌ها را برای مختل کردن بازارهای جهانی انرژی و ترانزیت کالاهای حیاتی در شرق میانه تشدید کرد. ایران کشتی‌های تجارتی را در خلیج فارس هدف قرار داد، تنگۀ هرمز را ماین‌گذاری و با پرتاب طیارۀ بی‌سرنشین بر میدان هوایی دبی حمله کرد.

با افزایش نگرانی‌های جهانی در مورد انرژی، رژیم ایران در حال تشدید کارزار خود برای مسدود کردن ترانزیت نفت، گاز طبیعی و سایر کالاهای استراتیژیک در سراسر منطقه است. طیاره‌های بی‌سرنشین ایرانی در نزدیکی میدان هوایی بین‌المللی دبی که مزدحم‌ترین میدان هوایی برای سفرهای بین‌المللی در سراسر جهان است، حمله کرد. دفتر رسانه‌ای دبی اعلام کرد که چهار نفر در این حمله زخمی شدند، هرچند پروازها متوقف نشده است.

پس از آغاز جنگ میان ایالات متحده و ایران، نرخ نفت در جهان به سرعت بلند رفت و به بیش از ۱۰۰ دالر در هر بیرل رسید، هرچند نرخ هر بیرل نفت خام برنت روز سه شنبه به ۸۳.۸۶ دالر رسید و بازارهای مالی جهانی اندکی ثابت ماند.

فرماندهی مشترک نظامی ایران همچنان اعلام کرد که حمله را بر بانک‌ها و سایر موسسات مالی در منطقه آغاز خواهد کرد. آنچه که شهر دبی را به گونۀ ویژه متاثر خواهد کرد، زیرا دبی در کنار عربستان سعودی و بحرین، محل استقرار چندین نهاد مالی بین‌المللی است.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، پس از اعلام ایران مبنی بر ماین‌گذاری در تنگۀ هرمز، گفته است که حملات را بر ایران تشدید خواهد کرد. نیروهای امریکایی اعلام کردند که ۱۶ کشتی ماین‌گذار ایرانی را منهدم کرده‌اند.

داگ بورگوم، وزیر داخلۀ ایالات متحده، روز چهارشنبه به فاکس نیوز گفت که ایران "با تهدید به بستن تنگۀ هرمز، تمام جهان را از رهگذر اقتصادی گروگان گرفته است" و افزود که رییس جمهور دونالد ترمپ، "پیامدهای تلاش آنان را برای انجام این کار به کلی واضح کرده است."

برد کوپر، قوماندان فرماندهی مرکزی قوای امریکایی (سنتکام) با ارایۀ معلومات در مورد عملیات خشم حماسی علیه رژیم ایران گفته است که هدف نظامیان امریکایی نابود کردن میزایل‌ها و طیاره‌های بی‌سرنشین ایران است، زیرا به گفتۀ وی این اقدام توانایی تهران را در ایجاد اختلال در تنگۀ هرمز می‌کاهد.

آبراه استراتیژیک هرمز که ۲۰درصد تولیدات نفت جهان از آن می‌گذرد، برای بازار نفت در جهان اهمیت حیاتی دارد.

در همین حال، امانویل مکرون، رییس جمهور فرانسه، قرار است روز چهارشنبه میزبان یک تماس ویدیویی با رهبران کشورهای گروه هفت باشد تا در مورد چگونگی کاهش بحران انرژی تصمیم بگیرد. ادارۀ بین‌المللی انرژی در تاریخ خود، بزرگترین آزادسازی ذخایر نفتی را به هدف کاهش نرخ نفت خام ارایه می‌کند.