حملات جدید ایران بر کویت، امارات و عربستان سعودی

کشورهای عرب حاشیۀ خلیج فارس روز سه شنبه ۳۱ مارچ از حملات میزایلی و طیاره‌های بی‌سرنشین رژیم ایران گزارش دادند. بر اساس این گزارش‌ها، یک طیارۀ بی‌سرنشین بر یک کشتی نفت‌کش کویتی در نزدیکی سواحل دوبی اصابت کرد که منجر به آتش سوزی در این کشتی شد، در حالیکه بقایای میزایل‌های ساقط شده در دبی و عربستان سعودی سبب جراحت سطحی شماری از غیرنظامیان شد.

خبرگزاری دولتی کویت حمله توسط طیاره بی‌سرنشین ایران را یک اقدام "گناهکارانه" خواند و گفت که این طیاره صبح امروز سه شنبه کشتی نفت کش السلیمی را در نزدیکی بندر دبی به گونه مستقیم هدف قرار داد که منجر به آتش سوزی در این کشتی شد.

بر اساس این گزارش، خدمۀ کشتی توانستند آتش سوزی را مهار کنند و در اثر این حمله نه به کسی آسیب رسید و نه هم نفت از کشتی به آب‌های اطراف آن سرازیر شد.

از سویی هم، حکومت امارات متحده عرب گفت که نیروهای دافع هوای این کشور امروز سه شنبه ۱۲ میزایل و ۳۶ طیاره بی‌سرنشین را که از ایران پرتاب شده بود، رهگیری کرده است. مقام های اماراتی همچنین گفتند که بقایای یک میزایل ساقط شده بر منازل رهایشی در جنوب دبی اصابت کرد که در اثر آن چهار نفر به شمول دو هندی، یک بنگله دیشی و یک سریلانکایی به گونۀ سطحی زخم برداشتند.

وزارت دفاع عربستان سعودی نیز امروز سه شنبه از ساقط کردن چندین میزایل و طیاره بی سرنشین ایرانی گزارش داد و افزود که پارچه های یکی از این میزایل ها بر مناطق مرکزی شهر الخرج فرود آمد که در اثر آن دو نفر جراحت سطحی برداشته و چندین خانه و موتر آسیب دید.

در انکشاف دیگر، اسراییل از کشته شدن چهار سرباز این کشور در اثر تبادله آتش با تروریستان وابسته به حزب‌الله در جنوب لبنان در روز گذشته خبر داد. این مرگبارترین رویداد جنگی برای اسراییل پس از حملۀ این کشور بر جنوب لبنان در ماه جاری میلادی می باشد، حمله‌ای که در واکنش به پیوستن حزب‌الله به حملات راکتی ایران بر مناطق اسراییلی آغاز شد.

خبرگزاری دولتی لبنان گفته است که حملات هوایی امروز اسراییل بر چندین شهرک در جنوب لبنان چهار کشته و چندین زخمی به جا گذاشته است. در این گزارش در مورد اینکه کشته شدگان نظامی یا غیر نظامی بودند، چیزی گفته نشده است.

همچنان، ملل متحد گفت که روز دوشنبه در اثر یک انفجار که یک کاروان نیرو های حافظ صلح ملل متحد در لبنان را در نزدیکی شهرک جنوبی بنی حیان هدف قرار داد، دو سرباز اندونیزیایی حافظ صلح ملل متحد کشته،‌ دو نفر دیگر زخمی و یک موتر این نیرو ها از بین رفت.

یک روز پیش تر نیز یک سرباز اندونیزیایی نیرو های حافظ صلح ملل متحد در اثر اصابت یک راکت بر پایگاه این نیرو ها در شهر الطیبه کشته شد.

ملل متحد کشته شدن نیرو های حافظ صلح این سازمان را در دو روز پی در پی در بحبوحه جنگ اسراییل و حزب الله محکومت کرد و گفت که تحقیقات برای پیدا کردن جناح مسوول این حملات ادامه دارد.