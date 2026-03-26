کشته شدن دو نفر در امارات متحدۀ عرب توسط بقایای میزایل رهگیری شدۀ ایران

مقامات در امارات متحدۀ عرب می‌گویند که دو نفر روز پنجشنبه در اثر سقوط بقایای میزایل رهگیری شدۀ ایران در ابوظبی کشته شدند.

شبکۀ خبری امارات گفت که افراد کشته شده شهروندان هند و پاکستان بودند و سه نفر دیگر که شهروند امارات، اردن و هند اند، مجروح شده اند.

میزایل شلیک شده بخشی از سلسله حملات گسترده از جانب ایران بود که به گزارش وزارت دفاع امارات، دافع هوای این‌کشور در مجموع ۱۵ میزایل و ۱۱ طیارۀ بی‌سرنشین ایرانی را سرنگون کرده است.

در بحرین، اردوی این کشور گفت که ۱۹ طیارۀ بی‌سرنشین و یک میزایل ایرانی را رهگیری کرده است. وزارت داخلۀ بحرین از وقوع آتش‌سوزی ناشی از حملۀ میزایل ایران در شهر محرق – واقع در جزیرۀ محرق – خبر داده است.

عربستان سعودی نیز روز پنجشنبه (۲۶ مارچ) گفت که بیش از ۳۰ طیارۀ بی‌سرنشین ایرانی را بر فراز منطقۀ شرقی این‌کشور، رهگیری کرده است.

از جانب دیگر، اردوی کویت گفت که روز پنجشنبه به حملات میزایل و درون پاسخ داده است.

کشورهای امارات متحدۀ عربی، کویت، بحرین، عربستان سعودی، قطر و اردن با نشر یک اعلامیۀ مشترک، آنچه این کشورها آن‌را حملات "جنایتکارانۀ" ایران بر تسهیلات و زیربناهای شان عنوان می‌کنند، محکوم کردند.

در این اعلامیۀ مشترک آمده است که اقدامات ایران یک "نقض آشکار حاکمیت، تمامیت ارضی، قوانین بین‌المللی، قوانین بشردوستانه بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد" است.

این شش کشور حوزۀ خلیج همچنان بر آنچه که "حق خود برای اتخاذ تمام اقدامات لازم برای حفاظت از حاکمیت، امنیت و ثبات خود" عنوان می‌کنند، تاکید کردند.

از آغاز حملات مشترک امریکا – اسراییل در ۲۸ فبروری که به کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر ایران منجر شد، رژیم ایران کشورهای منطقه را در سرتاسر شرق‌میانه هدف حملات قرار داده است.