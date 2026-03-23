حملات تازۀ ایران بر عربستان سعودی، بحرین و امارات متحدۀ عرب

حملات هوایی ایران علیه همسایگانش در شرق میانه امروز دوشنبه نیز ادامه یافت. عربستان سعودی گزارش داد که ایران دو میزایل بالستیک به سمت ریاض، پایتخت آن کشور، شلیک کرده است.

وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد که سیستم دافع هوای این کشور یکی از میزایل‌ها را رهگیری کرده و میزایل دومی در یک ساحۀ غیرمسکونی اصابت کرده است..

عربستان سعودی همچنان اعلام کرد که شش طیارۀ بی‌سرنشین (درون) ایرانی را در شرق و یک درون دیگر را در شمال این کشور رهگیری کرده است.

در بحرین، نیروهای دفاعی آن کشور اعلام کرد که روز دوشنبه ۳۶ درون و دو میزایل ایرانی را رهگیری کرده است. هیچ گزارشی از خسارت برخاسته از این رویداد تا حال نشر نشده است.

در همین حال، امارات متحده عرب گزارش داد که سیستم دافع هوای این کشور ۱۶ طیارۀ بی‌سرنشین و هفت میزایل بالستیک ایرانی را سرنگون کرده است.

اردوی کویت نیز روز دوشنبه از حملات ایران خبر داد و گفت که سیستم دافع هوای کویت، طیاره های بی‌سرنشین و میزایل متخاصم را رهگیری می‌کند.

ایران از زمان حملات ایالات متحده و اسراییل علیه رژیم ایران در ۲۸ فبروری، از صدها طیارۀ بی‌سرنشین و میزایل برای هدف قرار دادن سایر کشورهای شرق میانه استفاده کرده است.

حملات ایران شامل حملاتی بوده است که به سایت‌های تولید انرژی و سایر اهداف غیرنظامی اصابت کرده است.

جنرال برد کوپر، قوماندان فرماندهی مرکزی قوای ایالات متحده، روز شنبه در یک پیام ویدیویی بر آنچه که او "چتر گستردۀ دفاع هوایی" در شرق میانه نامید، تاکید کرد.

کوپر گفت: "شرکای خلیج فارس ما در برابر هزاران حمله طیاره های بی‌سرنشین ایران دفاع کرده‌اند، که نشان دهندۀ قدرت همکاری شانه به شانۀ ما است."

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، همچنان با نشر پیامی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل، محافظت از متحدان شرق میانه را مهم عنوان کرد.