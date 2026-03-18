اسراییل کشته شدن وزیر اطلاعات ایران را تایید کرد

وزیر دفاع اسراییل گفته است که اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات رژیم ایران در حمله هوایی نظامیان اسراییلی کشته شده است.

اسراییل کتز روز چهارشنبه ۱۸ مارچ گفت که این عملیات شب گذشته انجام شده است. او همچنین گفت که امروز هم "غافلگیری‌های قابل توجهی" انتظار می‌رود.

بر اساس گزارش رسانه‌های اسراییلی، وزیر دفاع اسراییل در یک ارزیابی امنیتی گفت: "در این روز، غافلگیری‌های قابل توجهی در تمام عرصه‌ها پیش‌بینی می‌شود که جنگی را که ما علیه ایران و حزب‌الله در لبنان انجام می‌دهیم، تشدید خواهد کرد."

وزیر دفاع اسراییل گفت: "شدت حملات در ایران در حال افزایش است. خطیب، وزیر اطلاعات ایران، نیز یک‌شبه از بین رفت."

کتز همچنین گفت که او و بنیامین نتنیاهو، صدر اعظم اسراییل، به اردوی اسراییل اجازه داده اند تا به گفتۀ وی "هر چهرۀ ارشد ایرانی را بدون نیاز به تایید اضافی" از بین ببرد.

یک روز پیش از این، نیروهای دفاعی اسراییل، با نشر چند پیام در شبکۀ اجتماعی ایکس اعلام کرد که علی لاریجانی، رییس شورای عالی امنیت ملی ایران، را در یک حملۀ دقیق بر مخفیگاهش در نزدیکی تهران، صبح سه‌شنبه (۱۷ مارچ)، از بین برده است.

اردوی اسراییل اعلام کرد که لاریجانی، پس از حمله هوایی ۲۸ فبروری اسراییل که منجر به کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین رژیم ایران شد، نقش خود را به عنوان رهبر کنونی رژیم اعلان کرد. قبل از این لاریجانی به عنوان دستیار کلیدی خامنه‌ای خدمت می‌کرد.

نیروی دفاعی اسراییل همچنان روز سه‌شنبه اعلام کرد که غلام رضا سلیمانی، فرمانده نیروی شبه‌نظامی بسیج رژیم را در یک حمله هدفمند در قلب تهران، یک روز قبل از بین برده است.

در این گزارش آمده است که نیروهای سلیمانی نقش مهمی در سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات سراسری ایرانیانی که خواستار پایان دادن به ۴۷ سال حکومت استبدادی اسلام‌گرا بودند، ایفا کرده است.