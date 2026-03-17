اسراییل: لاریجانی و سلیمانی در حملات نظامیان اسراییلی کشته شدند

اسراییل می‌گوید که رهبر کنونی رژیم تروریستی ایران و یکی دیگر از چهره‌های کلیدی آن را در پی مجموعه‌ای از حملات بر تهران، از بین برده است.

عملیات مشترک ایالات متحده و اسراییل علیه رژیم ایران وارد هژدهمین روز شده است.

نیروهای دفاعی اسراییل، با نشر چند پیام در شبکۀ اجتماعی ایکس اعلام کرد که علی لاریجانی، رییس شورای عالی امنیت ملی ایران، را در یک حملۀ دقیق بر مخفیگاهش در نزدیکی تهران، صبح سه‌شنبه، از بین برده است.

اردوی اسراییل اعلام کرد که لاریجانی، پس از حمله هوایی ۲۸ فبروری اسراییل که منجر به کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین رژیم ایران شد، نقش خود را به عنوان رهبر کنونی رژیم اعلان کرد. قبل از این لاریجانی به عنوان دستیار کلیدی خامنه‌ای خدمت می‌کرد.

قصر سفید تا زمان نشر این گزارش، به درخواست صدای امریکا جهت اظهار نظر در مورد اعلامیۀ اسراییل پاسخ نداده است.

نیروی دفاعی اسراییل همچنان روز سه‌شنبه اعلام کرد که غلام رضا سلیمانی، فرمانده نیروی شبه‌نظامی بسیج رژیم، را در یک حمله هدفمند در قلب تهران، یک روز قبل از بین برده است.

در این گزارش آمده است که نیروهای سلیمانی نقش مهمی در سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات سراسری ایرانیانی که خواستار پایان دادن به ۴۷ سال حکومت استبدادی اسلام‌گرا بودند، ایفا کرده است.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده گفته است که در جریان سرکوب ماه جنوری، حداقل ۳۲ هزار نفر کشته شده است.

بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسراییل، در بیانیه‌ای که از سوی دفترش منتشر شد، گفت که اسراییل با حذف لاریجانی و سلیمانی، "این رژیم را به این امید که به مردم ایران فرصتی برای برکناری آن داشته باشد، تضعیف می‌‌‌کند."

او گفت: "این اتفاق دفعتاً رخ نخواهد داد و آسان هم نخواهد انجام شد. اما اگر ما پافشاری کنیم، به آنان این فرصت را خواهیم داد که سرنوشت خود را به دست خود بگیرند."

کمال پنحاسی، سخنگوی فارسی زبان اردوی اسراییل، روز سه‌شنبه گفت که اسراییل در روزهای آینده به حذف چهره‌های رژیم از "مقامات ارشد و فرماندهان گرفته تا ماموران رده پایین که در پوسته های بازرسی مسوول سرکوب بودند" ادامه خواهد داد. پنحاسی، این سخنان را در یک نشست خبری با رسانه‌های بین‌المللی فارسی زبان، از جمله سرویس فارسی صدای امریکا، بیان کرد.

رژیم ایران در نهم مارچ اعلام کرد که مجتبی خامنه‌ای، پسر خامنه‌ای، را به عنوان رهبر جدید خود منصوب کرده است، اما خامنه‌ای جوان‌تر، از زمان آغاز حملۀ امریکا و اسراییل در محضر عام ظاهر نشده و از وی شنیده نشده است.

رییس جمهور ترمپ روز دوشنبه در قصر سفید به خبرنگاران گفت که پس از گزارش‌های مبنی بر زخمی شدن خامنه‌ای جوان‌تر در این عملیات، نمی‌داند که آیا رهبر جدید زنده است یا مرده.