هشدار اردوی اسراییل درباره بازگشت آوارگان به مناطق مرزی جنوب لبنان

اردوی اسراییل با پخش اطلاعیههایی به ساکنان یک شهرک در جنوب لبنان هشدار داد که به این منطقه نزدیک نشوند.
رسانه رسمی لبنان روز جمعه (۲۶ جون) گزارش داد که یک طیاره بیسرنشین اسراییلی با پرواز بر فراز شهرک المنصوری، از مربوطات شهر صور در جنوب لبنان، با پخش اعلامیه از ساکنان محلی خواسته است به این شهرک نزدیک نشوند. این نخستین هشدار از این نوع پس از برقراری آتشبس اخیر میان اسراییل و لبنان به شمار میرود.
شهرک المنصوری در نزدیکی مرز لبنان با اسراییل و در محدوده استقرار نیروهای اسراییلی در "حوزه امنیتی" جنوب لبنان قرار دارد.
حزبالله لبنان در روزهای گذشته برای ایجاد مانع در برابر توافقهای دولت لبنان و اسراییل، که پس از مذاکرات طولانی در واشنگتن حاصل شد، از ساکنان جنوب لبنان خواسته بود به مناطق خود بازگردند.
بازگشت آوارگان، پیش از بازسازی خانههایشان، میتواند اجرای طرح "مناطق آزمایشی" را با مشکل روبهرو کند. بر اساس این طرح، نیروهای اسراییلی و حزبالله باید برخی مناطق تعیینشده را تخلیه کنند و ورود آوارگان به این مناطق ممکن است بهعنوان پوششی برای ادامه حضور نیروهای حزبالله تلقی شود.
به گزارش آژانسهای خبری، پس از توافق بر سر آتشبس جدید، اسراییل اعلام کرده است که بهطور نمادین از برخی مناطق تصرفشده در جنوب لبنان عقبنشینی خواهد کرد. این اقدام شامل خروج بخشی از نیروهای اسراییلی از مناطقی در آن سوی "خط زرد" خواهد بود؛ خطی که محدوده تحت کنترول اردوی اسراییل پس از آتشبس ماه می را مشخص میکند.
در همین حال، اردوی اسراییل اعلام کرد که روز پنجشنبه دستکم شش عضو حزبالله را در دو حمله جداگانه در جنوب لبنان کشته است. بر اساس اعلامیه این نیرو، عملیات در ارتفاعات "علیالطاهر" ادامه دارد و به اعضای حزبالله اجازه خروج از شبکه تونلهای زیرزمینی یا فعالیت در این منطقه داده نخواهد شد.
ادامه مذاکرات هیئتهای لبنانی و اسراییلی در واشنگتن
همزمان، گزارشها حاکی است که مذاکرات امنیتی میان اسراییل و لبنان با میانجیگری ایالات متحده، که قرار بود روز پنجشنبه پایان یابد، به دلیل ادامه اختلافها وارد چهارمین روز شده و روز جمعه نیز در واشنگتن ادامه یافت.
بر اساس گزارش روزنامه "اورشلیم پست"، این مذاکرات بر آینده حزبالله و ایجاد راهکارهای جدید امنیتی در جنوب لبنان متمرکز است. لبنان خواهان تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای اسراییلی از مناطق تحت کنترول این کشور است، اما اسراییل تاکید دارد که هرگونه عقبنشینی باید به خلع سلاح حزبالله مشروط باشد و تا تحقق این شرط، نیروهایش را از آن مناطق خارج نخواهد کرد.
در همین حال، ایالات متحده در تلاش است با ایجاد یک راهکار نظارتی از طریق فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، بر اجرای هرگونه توافق احتمالی نظارت کرده و از تشدید دوباره تنشها در جنوب لبنان جلوگیری کند.
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