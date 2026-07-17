پارلمان اسراییل در آستانه انتخابات ۲۷ اکتوبر منحل شد

پارلمان اسراییل روز جمعه، ۱۷ جولای، پس از تصویب مجموعهای از قوانین در آخرین ساعات فعالیت ایتلاف حاکم به رهبری بنیامین نتنیاهو، صدراعظم این کشور منحل شد.
بر اساس برنامه اعلامشده، انتخابات سراسری اسراییل به تاریخ ۲۷ اکتوبر سال جاری برگزار خواهد شد و پارلمان اسراییل (کنست) تا آن زمان دوباره تشکیل جلسه نخواهد داد.
انحلال پارلمان پس از آن صورت گرفت که نمایندگان پنجشنبهشب قانون مربوط به تامین بودجه احزاب سیاسی را با حمایت ۶۲ عضو کنست تصویب کردند. با این رایگیری، روند برگزاری انتخابات سراسری ۲۷ اکتوبر رسماً آغاز شد. قرار است پیشنویس قانون رسمیساختن تاریخ انتخابات هفته آینده برای بررسی به کمیسیون مربوط فرستاده شود.
این تحول در حالی رخ میدهد که نتنیاهو برای حفظ قدرت با چالش فزاینده احزاب مخالف روبهرو است. اسراییل همزمان به سومین سالگرد حمله هفتم اکتوبر نزدیک میشود؛ حملهای که جنگ چندساله در منطقه را در پی داشت.
نظرسنجیهای اخیر از افزایش حمایت از احزاب مخالف، بهویژه جریانهای سیاسی به رهبری نفتالی بنت، صدراعظم پیشین اسراییل، حکایت دارند. برخی نظرسنجیها نیز نشان میدهند که اکثریت اسراییلیها خواهان کناررفتن نتنیاهو از قدرت هستند.
نتنیاهوی ۷۶ ساله که باسابقهترین صدراعظم در تاریخ اسراییل به شمار میرود، با وجود کاهش حمایت عمومی، خود را برای نامزدی مجدد در انتخابات آماده میکند.
کنست طی روزهای گذشته چندین قانون جنجالبرانگیز را در نشستهای طولانی تصویب کرد. از جمله، دو طرح قانونی که عملاً روند سربازی اجباری مردان یهودی افراطی ارتدوکس را متوقف میکند؛ اقدامی که ناظران آن را تلاشی برای جلب حمایت احزاب افراطی ارتدوکس و پیوستن آنان به ایتلاف احتمالی نتنیاهو در دولت آینده میدانند.
پارلمان اسراییل همچنین چندین قانون مرتبط با برنامه نتنیاهو برای تغییر نظام قضایی را تصویب کرد. این قوانین شامل افزایش کنترول دولت بر رسانههای نشراتی و تضعیف نقش لوی سارنوال میشود.
گالی بهاراو-میارا، لوی سارنوال اسراییل، با این تغییرات مخالفت کرده و بارها هدف انتقاد نتنیاهو و جریانهای راستگرای اسراییل قرار گرفته است.
امیر اوهانا، رییس کنست، هنگام اعلام انحلال پارلمان گفت: "ما یک دوره چهارساله را تکمیل کردیم، ۹ بودجه و صدها قانون را تصویب کردیم. از اعتمادی که به من کردید سپاسگزارم؛ اعتمادی که به ما امکان داد یک دوره کامل چهارساله را به پایان برسانیم."
تکمیل یک دوره کامل چهارساله در تاریخ سیاسی اسراییل کمسابقه است. آخرین بار در سال ۱۹۸۸ بود که یک دولت اسراییل بدون برگزاری انتخابات زودهنگام، دوره کامل خود را به پایان رساند.
اسراییلیها بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ پنج بار به پای صندوقهای رای رفتند. بر اساس احصائیه موسسه دموکراسی اسراییل، انتخابات در این کشور بهطور اوسط هر ۴,۲ سال برگزار میشود؛ آماری که از بیثباتی مزمن سیاسی در اسراییل حکایت دارد.
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