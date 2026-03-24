اسراییل قصد دارد مناطق جنوب لبنان را تصرف کند

وزیر دفاع اسراییل روز سه شنبه (۲۴ مارچ) گفت که اردوی این کشور جنوب لبنان را تا دریای لیتانی تصرف خواهد کرد.

این درحالیست که نیروهای اسراییلی یک پل دیگر استوار روی دریای لیتانی را تخریب کرده و شب‌هنگام، زیربناهای حزب‌الله را در سرتاسر لبنان هدف قرار داده است.

اسراییل کتز، وزیر دفاع اسراییل گفت که اردوی این کشور "پل‌های باقی‌مانده و ساحۀ امنیتی را تا دریای لیتانی، تحت کنترول خود خواهد گرفت" و این اقدام را به عنوان "خط دفاعی پیش‌رو" توصیف کرد.

کتز افزود که این رویکر مشابه عملیات اسراییل در باریکۀ غزه است، جایی‌که ساختمان‌های نزدیک مرز پاک‌سازی می‌شوند تا "یک حایل دفاعی ایجاد و تهدید از جوامع دور شود."

به گفتۀ اردوی اسراییل، حزب‌الله از گذرگاه‌‎های روی دریای لیتانی برای انتقال نیروها، سلاح‌ها، راکت‌ها و پرتاب‌کننده‌های راکت از شمال به جنوب لبنان استفاده می‌کرد.

نیروی هوایی اسراییل اعلام کرد که مقر واحد ویژۀ عملیاتی حزب‌الله، موسوم به "نیروی رضوان" را در بیروت هدف قرار داده است، واحدی که از آنجا حملات علیه نیروهای اسراییلی برنامه‌ریزی می‌شد. همچنان یک دستگاه پخش در شهر الطیری که تحت حمایت حزب‌الله فعالیت داشت نیز هدف قرار گرفته است.

به گفته اردوی اسراییل، نیروهایش پس از تسلیم شدن شماری از جنگجویان مسلح "نیروی رضوان" در جنوب لبنان، آنان را بازداشت کرده اند. به گفتۀ سخنگوی عربی زبان اردوی اسراییل، سربازان همچنان یک دهانۀ تونل را کشف و یک مجتمع تسلیحاتی را در منطقه جبل‌راس منهدم کردند.

جوزف عون، رییس جمهور لبنان، اقدامات اردوی اسراییل را "مجازات دسته جمعی علیه غیرنظامیان" عنوان کرده هشدار داده است که تخریب پل‌ها، روند انتقال کمک‌های بشردوستانه را مختل خواهد کرد.

وزارت صحت لبنان، بدون تفکیک دقیق تلفات غیرنظامیان و جنگجویان اعلام کرده است که از دوم ماه مارچ تا کنون، حملات اسراییل بیش از ۱۰۰۰ نفر را کشته است که در میان آنان نزدیک به ۱۲۰ کودک، ۸۰ زن و ۴۰ کارمند صحی شامل اند.

مقام‌های لبنانی همچنان گفته اند که بیش از یک میلیون نفر به خاطر این جنگ بیجا شده اند. از سوی دیگر، از زمان از سرگیری درگیری‌ها با حزب‌الله، سه اسراییلی – شامل دو سرباز و یک فرد ملکی – کشته شده اند.

گروه حزب‌الله در هشتم اکتوبر ۱۹۹۷ از سوی وزارت خارجۀ ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی شده است.

صدای امریکا جهت کسب نظر وزارت خارجۀ ایالات متحده، در مورد موضع واشنگتن در خصوص قصد اعلام شده‌ای اسرییل برای تصرف سرزمین‌های جنوب لبنان درخواست داده است.