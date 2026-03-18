اردوی اسراییل: در یک شب چهار بار مرکز بیروت را هدف قرار داده ایم

اسراییل روز چهارشنبه ۱۸ مارچ حملات خود را علیه گروه حزبالله گسترش داد و در مدت هشت ساعت، چهار ساختمان را در مرکز بیروت هدف قرار داد.
اردوی اسراییل گفت که مراکز مربوط به نهاد مالی "القرض الحسن" وابسته به حزبالله را در بیروت هدف قرار داده و نیروی بحری آن نیز افراد وابسته به حزبالله را در این شهر هدف قرار داده است. جزیات بیشتر این خبر را از رنا نورستاني میشنویم.
بر اساس اعلام وزارت صحت لبنان، در حملات اسراییل به مرکز بیروت، دستکم ۱۲ نفر کشته و ۴۱ نفر زخمی شدند. این وزارت میان افراد ملکی و جنگجویان تفاوت قایل نمیشود.
اسراییل همچنین اعلام کرد که برای جلوگیری از انتقال جنگجویان و سلاح به سمت جنوب، جایی که نیروهای اسراییلی در آنجا عملیات دارند پل های روی دریای لیتانی را هدف قرار خواهد داد.
پیش از یکی از حملات در منطقۀ "باچوره"، اردوی اسراییل در شبکههای اجتماعی به باشندگان محل هشدار داد که قصد دارد یک مرکز حزبالله را هدف قرار دهد، لذا منطقه را تخلیه کنند.
اردوی اسراییل گفت: "پیش از حملات، اقداماتی برای کاهش آسیب به غیرنظامیان انجام شده است."
در یک حمله هوایی جداگانه در شهر نبطیه در جنوب لبنان، سه سرباز لبنانی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. اردوی اسراییل گفت که از گزارش زخمی شدن سربازان لبنانی آگاه است و این موضوع را بررسی میکند. اردوی اسراییل گفته است که "عملیات علیه حزبالله بوده، نه علیه اردوی لبنان."
وزارت صحت لبنان گفته است که از تاریخ ۲ مارچ تاکنون، حملات اسراییل بیش از ۹۰۰ کشته و بیش از ۱۷۷۴ زخمی بر جا گذاشته است. مقامهای لبنانی گفتهاند که بیش از یک میلیون نفر آواره شدهاند. یونیسف نیز اعلام کرده که دستکم ۱۱۱ کودک جان خود را از دست داده و ۳۳۴ کودک دیگر زخمی شدهاند.
در همین حال، در درگیریها با حزبالله در جنوب لبنان در این ماه، دو سرباز اسراییلی کشته شدهاند. حملات راکتی حزبالله به اسراییل نیز چندین نفر را بهگونه خفیف زخمی کرده است.
حزبالله در ۸ اکتوبر ۱۹۹۷ از سوی وزارت خارجه ایالات متحدۀ امریکا به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی شده است.
