همزمان با حملات اسراییل بر مراکز فرماندهی گروه حزب‌الله در بیروت، نظامیان اسراییلی به باشندگان ساحات جنوبی این شهر دستور تخلیه داده اند.

در چند روز گذشته درگیری‌ها میان اسراییل و گروه تروریستی حزب‌الله که از سوی ایران حمایت می‌شود، رو به تشدید نهاده است.

خبرگزاری دولتی لبنان گزارش داده است که حملات بیشتر صبح پنج شنبه بر ساحات غبیری و حارت حریک در شهر بیروت انجام شده است که تا کنون از تلفات ناشی از آن گزارش نشده است.

وزارت صحت لبنان روز پنجشنبه گزارش داد که از روز دوشنبه به اینسو ۷۲ نفر در حملات اسراییل کشته و ۴۳۷ نفر دیگر زخمی شده اند.

اردوی اسراییل گفته است که ۳۰۰هزار نفر از باشندگان این ساحات بیجا شده اند، اما وزارت صحت لبنان گفته است که بیش از ۱۸۰۳۳ خانواده – مجموعاً ۸۳۸۴۷ نفر- بیجاشده در پناهگاه‌های مشخص شدۀ دولتی ثبت نام کرده اند.

اردوی اسراییل تایید کرده است که دو نظامی آن کشور در جریان انجام عملیات زمینی، در اثر اصابت یک میزایل ضد تانک حزب‌الله زخمی شدند. این نخستین مورد آسیب به نظامیان اسراییلی پس از آغاز عملیات زمینی آنان در لبنان است.

نعیم قاسم، رهبر حزب‌الله، روز چهارشنبه چهارم فبروری در یک خطابۀ تلویزیونی گفت که این گروه تسلیم نخواهد شد.

قوای هوایی اسراییل گفته است که شب‌هنگام حملاتی را بر چندین مرکز سوق و ادارۀ گروه حزب‌الله، به شمول مقر فرماندهی واحد هوایی این گروه، در بیروت انجام داده است و اعضای این گروه را که در این مراکز رفت و آمد داشتند، از پا در آورده است.

نیروهای دفاعی اسراییل گفته اند که چندین راکت و میزایل را شناسایی کرده است که حزب الله به سمت اسراییل پرتاب کرده بود. به گفتۀ نظامیان اسراییلی اکثر این راکت‌ها رهگیری و منهدم شده اند. هیچ تلفات ناشی از این حملات گزارش نشده است.

ایالات متحدۀ امریکا، گروه حزب‌الله را در سال ۱۹۹۷ گروه حزب‌الله را به صفت سازمان تروریستی خارجی شناسایی کرد.