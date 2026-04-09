وزارت عدلیه امریکا: مرد پاکستانی اتهام قصد کشتار یهودیان را پذیرفت

وزارت عدلیۀ ایالات متحده امریکا اعلام کرد که یک شهروند پاکستان به اسم محمد شاهزیب خان که به "شاهزیب جدون" نیز مشهور است، اتهام تلاش برای ارتکاب اعمال دهشت‌افگنی در خاک ایالات متحده را پذیرفت.

بر اساس اعلامیۀ این وزارت که روز چهارشنبه (هشتم اپریل) نشر شد، این شهروند ۲۱ سالۀ پاکستان که در کانادا زندگی می‌کرد، قصد داشت در سال ۲۰۲۴ و در نخستین سالروز حملات هفتم اکتوبر گروه حماس بر اسراییل، بر یک مرکز مهم یهودیان در شهر نیویارک با استفاده از تفنگ حمله کند.

در این اعلامیه آمده است که محمد شاهزیب خان روز چهارشنبه اتهام‌های مطرح شده علیه خود را پذیرفت و قرار است مجازات وی در ۱۲ اگست امسال اعلام شود.

جان آیزنبرگ، دستیار لوی سارنوال ایالات متحده در امور امنیت ملی گفت که این مرد پاکستانی قصد داشت "بیشترین تعداد ممکن یهودیان" را در شهر نیویارک به قتل برساند.

آیزنبرگ علاوه کرد: "[شاهزیب خان] گفت که شهر نیویارک به دلیل جمعیت بزرگ یهودیان، مکان عالی برای حملۀ وی بود و با افتخار افزود که توطیۀ وی می‌توانست بزرگترین حمله در خاک ایالات متحده پس از حملات یازدهم سپتمبر باشد. بخش امنیت ملی [وزارت عدلیه] به شکل خستگی ناپذیر کار خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند که دهشت افگنانی چون خان، با تمام قدرت و وزنۀ قانون امریکا روبرو شوند."

بر اساس اتهام‌نامه که علیه این شهروند پاکستان تهیه شده است، او در ماه نومبر سال ۲۰۲۳ به اعلام حمایت از داعش و نشر مواد تبلیغاتی این گروه در رسانه‌های اجتماعی آغاز کرد و سپس به طراحی حملات دهشت افگنی در خاک ایالات متحده پرداخت.

او پس از آنکه طرح این حمله را با دو نفر دیگر که در اصل ماموران مخفی امنیتی بودند، شریک ساخت، در اوایل سپتمبر سال ۲۰۲۴ شهر تورنتوی کانادا را به هدف عبور غیر قانونی به خاک ایالات متحده ترک کرد.

اما قبل از ورود به این کشور در فاصلۀ حدود ۲۰ کیلومتری مرز کانادا با امریکا، توسط نیروهای امنیتی کانادا بازداشت، و در ماه جون ۲۰۲۵ به مقامات عدلی و قضایی امریکا تحویل داده شد.

بر اساس اعلامیۀ وزارت عدلیه ایالات متحده، مجازات برای اتهامی که محمد شاهزیب خان مبنی بر تلاش برای ارتکاب اعمال دهشت افگنی آن را پذیرفته است، حبس ابد می‌ باشد.