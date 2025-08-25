حمایت واشنگتن از عملکرد سفیر امریکا در فرانسه

وزارت خارجۀ ایالات متحده میگوید از اظهارات چارلز کوشنر، سفیر ایالات متحده در فرانسه، که در نامهای به امانویل مکرون، رییس جمهور فرانسه، این کشور را به اقدام نابسنده برای مبارزه با یهودستیزی متهم کرده بود، حمایت میکند.
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده، عصر یکشنبه گفت: "چارلز کوشنر نمایندۀ دولت ایالات متحده در فرانسه است و در این نقش، کار بزرگی در پیشبرد منافع ملی ما انجام میدهد."
وزارت امور خارجۀ فرانسه اعلام کرد که روز دوشنبه چارلز کوشنر را برای پاسخگویی در مرود نامهای احضار کرده که در آن سفیر ایالات متحده گفته بود کشورش نگران "افزایش چشمگیر یهودستیزی در فرانسه" و "اقدام نابسنده برای مقابله با آن" است.
در این نامه که روز یکشنبه در وال استریت ژورنال منتشر شد، کوشنر به طرح فرانسه برای به رسمیت شناختن رسمی کشور فلسطین در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه آینده اشاره کرد و گفت که این امر "افراطگرایان را جسورتر میکند، خشونت را دامن میزند و زندگی یهودیان را در فرانسه به خطر میاندازد."
فرانسه اعلام کرد که ادعاهای مطرح شده در این نامه را به شدت رد میکند و اقدامات یهودستیزانه پس از حمله تروریستی حماس بر اسراییل در هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ را "اسفناک" عنوان کرد.
