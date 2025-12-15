ایالات متحده و آسترالیا حملۀ تروریستی ضد صیهونستی را محکوم کردند

حکومت ایالات متحده و آسترالیا، حملۀ روز یکشنبه (۱۴ دسمبر) بر گردهمآیی مذهبی یهودیان (هنوکا) در شهر سیدنی آسترالیا را به عنوان یک اقدام یهودستیزانه محکوم کردند.
مقامات آسترالیا گفتند که یک پدر و پسر بر جمعی از یهودیان در شهر سیدنی گلوله باری کردند که در آن رویداد کم از کم ۱۵ نفر کشته شدند.
مهاجمان که رسانههای آسترالیایی آنان را ساجد اکرم و پسرش را نوید معرفی کرده اند، بر یهودیانی که برای جشن گرفتن اولین شب عید هنوکا در نزدیکی ساحل بوندای شهر سیدنی جمع شده بودند، گلولهباری کردند.
در میان قربانیان این رویداد یک خاخام محلی، زنده مانده از هولوکاست و یک دختر ده ساله شامل بودند. دهها نفر دیگر به شمول دو پولیس مجروح شدند.
انتونی آلبانیز، صدراعظم استرالیا، روز دوشنبه (۱۵ دسمبر) در جلسه کابینه خود گفت که حکومت وی در واکنش به آنچه که او حمله تروریستی یهودستیزانه خواند، کار بر روی راجستر ملی سلاح گرم را تسریع خواهد کرد.
مهاجم کهنسال در محل حادثه به ضرب گلوله کشته شد، در حالی که فرد جوان زخمی و در شفاخانه بستری میباشد.
دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، روز یکشنبه در قصر سفید حین سخنرانی، به همه آسیبدیدگان این حمله که آن را "یهودستیزانه" خواند، ادای احترام کرد.
دونالد ترمپ از مرد "بسیار شجاع" تمجید کرد که حین رویارویی با یکی از مهاجمین در محل درگیری، او را خلع سلاح کرد و در این جریان زخمی شد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحدۀ امریکا، روز یکشنبه در پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشت "در حالی که ما شمعهای هنوکا را روشن میکنیم و به قدرت پایدار قوم یهود ادای احترام میکنیم" حکومت ترمپ در کنار جامعۀ یهودی ایستاده است.
روبیو افزود: "چنین حملات یهودستیزانه وحشتناک باید به طور عموم محکوم شود."
گروه