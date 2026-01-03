مادورو پس از دستگیری با اتهامات جنایی جدید روبرو است

به تعقیب دستگیری نیکولاس مادورو توسط نیروهای امریکایی، وزارت عدلیۀ ایالات متحده یک اعلام جرم جدید را علیه رهبر ونزویلا صادر کرده و او را به رهبری "یک حکومت مفسد و غیرمشروع متهم کرده که برای چندین دهه، از قدرت حکومتی برای محافظت و ترویج فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله قاچاق مواد مخدر، استفاده کرده است."

پام باندی، وزیر عدلیۀ ایالات متحده امریکا در شبکۀ اجتماعی ایکس نوشت که ماردو و همسرش سیلیا فلورس در ناحیه جنوبی نیویارک به اتهام "توطیه تروریزم مواد مخدر، توطیه واردات کوکایین، نگهداری [سلاح] ماشیندار و دستگاه‌های مخرب و توطیه برای نگهداری ماشیندار و دستگاه‌های مخرب علیه ایالات متحده" متهم شدند.

اتهامات جدید اذعان می‌دارد که مادورو با "برخی از خشن‌ترین و پرکارترین [نیرومندترین] قاچاقچ‌بران مواد مخدر و تروریست‌های مواد مخدر در جهان" برای وارد کردن تن‌ها کوکایین به ایالات متحده همکاری داشته است.

مادورو و چندی متحد نزدیک وی قبلا در سال ۲۰۲۰ در محکمۀ ایالات متحده به اتهامات به شمول تروریزم مواد مخدر و توطیه به واردکردن کوکایین، متهم شده بودند. مادورو اتهامات هرگونه ارتباط داشتن با قاچاق مواد مخدر را رد کرده است.

ایالات متحده می‌گوید که مادورو رهبری کارتل دی لوس سولیس، سازمان مخدرات را به عهده دارد. ایالات متحدۀ امریکا کارتل مواد مخدر ونزویلا را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی شناسایی کرده است.

پام باندی، لوی سارنوال ایالات متحده در شبکۀ اجتماعی ایکس گفت که مادورو و همسرش "به زودی در خاک امریکا و در محکمه‌های ایالات متحدۀ امریکا با خشم کامل عدالت امریکایی روبرو خواهند شد."

لوی سارنوال و وزیر عدلیۀ ایالات متحده افزود: "از طرف تمام وزارت عدلیۀ ایالات متحده، مایلم از رییس جمهور ترمپ به خاطر شجاعتش در مطالبه پاسخگویی از طرف مردم امریکا تشکر کنم و از اردوی شجاع ما که ماموریت باورنکردنی و بسیار موفقیت‌آمیزی را برای دستگیری این دو قاچاقچی مواد مخدر بین‌المللی انجام داد، بسیار سپاسگزارم."