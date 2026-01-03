 وزیر عدلیۀ امریکا: مادورو رهبر بازداشت شدۀ ونزویلا و همسرس به تروریزم مخدرات متهم شدند

پام باندی، وزیر عدلیۀ ایالات متحده گفت که نیکولاس مادورو، رییس جمهور ونزویلا و همسرش سیلیا فلورس، پس از اعلام جرم در محکمۀ نیویارک، به اتهامات جنایی روبرو شده و در محکمۀ ایالات متحده تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده صبح روز شنبه (سوم جنوری) اعلام کرد که نیکولاس مادورو و همسرس سیلیا فلورس، به تعقیب یک حملۀ "گستردۀ" ایالات متحده دستگیر شدند.

باندی روز شنبه سوم جنوری، در یک پست شبکۀ اجتماعی ایکس نوشت: "نیکولاس مادورو و همسرش، سیلیا فلورس، در ناحیه جنوبی نیویارک متهم شده‌اند. نیکولاس مادورو به توطیه تروریزم مواد مخدر، توطیه واردات کوکایین، نگهداری [سلاح] ماشیندار و دستگاه‌های مخرب و توطیه برای نگهداری ماشیندار و دستگاه‌های مخرب علیه ایالات متحده متهم شده است."

در این پیام شبکۀ اجتماعی ایکس، وزیر عدلیۀ ایالات متحده نگاشته است: "آنها به زودی با خشم کامل عدالت امریکایی در خاک امریکا و در محاکم امریکایی روبرو خواهند شد. از طرف کل وزارت عدلیۀ ایالات متحده، مایلم از رییس جمهور ترمپ به خاطر شجاعتش در مطالبه‌ای پاسخگویی از طرف مردم امریکا تشکر کنم، و از اردوی شجاع ما که ماموریت باورنکردنی و بسیار موفقیت‌آمیزی را برای دستگیری این دو قاچاقچی مواد مخدر بین‌المللی انجام داد، بسیار سپاسگزارم."

رییس جمهور ترمپ در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل صبح شنبه نگاشت: "ایالات متحده امریکا حمله‌ای گسترده‌ای را علیه ونزویلا و رهبر آن، رییس جمهور نیکولاس مادورو، با موفقیت انجام داده است که به همراه همسرش دستگیر و از کشور خارج شده است."

عملیات که به دستگیری مادورو منجر شد، پس از ماه‌ها تقویت شدید نظامی ایالات متحده و افزایش حضور بحری در آب‌های کارایب انجام شد. ایالات متحده همچنین ده‌ها حملۀ هوایی را علیه کشتی‌های حمل موادمخدر انجام داد که منجر به کشته شدن بیش از ۱۱۰ تروریست مواد مخدر شد.

مقامات امریکایی گفتند که رژیم مادورو سرازیر شدن مخدرات به شمول فنتانیل را به ایالات متحده تسهیل بخشیده که صدها هزار امریکایی را هر سال به کام مرگ می‌کشاند.

مادورو و چند تن از متحدان نزدیکش، ابتدا در سال ۲۰۲۰ در محکمۀ در ایالات متحده به اتهامات فدرال از جمله تروریزم مواد مخدر و توطیه برای واردات کوکایین متهم شدند. مادورو هرگونه ارتباط با قاچاق مواد مخدر را رد کرد.

در سال ۲۰۲۰، ایالات متحده در ابتدا تا ۱۵ میلیون دالر برای معلوماتی که منجر به دستگیری و یا محکومیت مادورو شود، جایزه تعیین کرد که این مبلغ در جنوری سال ۲۰۲۵ به ۲۵ میلیون دالر افزایش یافت. در ۷ اگست ۲۰۲۵، حکومت به رهبری ترمپ این مبلغ را تا ۵۰ میلیون دالر افزایش داد.

رییس جمهور ترمپ در ۱۵ دسمبر، یک فرمان اجرایی را امضا کرد که رسما فنتانیل را غیرقانونی شناسایی کرد و مواد کیمیایی اولیه را که از آن برای ساختن فنتانیل استفاده می‌شود به عنوان سلاح کشتار جمعی تعیین کرد.

رییس جمهور ترمپ اذعان داشت که فنتانیل غیرقانونی "بیشتر به یک سلاح کیمیایی نزدیک‌تر است تا مواد مخدر."

ترامپ هنگام اعلام این فرمان گفت: "تا جایی که ما می‌دانیم، سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر جان خود را از دست می‌دهند. بنابراین، ما رسماً فنتانیل را به عنوان سلاح کشتار جمعی طبقه‌بندی می‌کنیم."

وزارت خارجۀ ایالات متحده به تاریخ ۱۶ نومبر اعلام کرد که یک کارتل مواد مخدر ونزویلایی به نام [کارتل دی لوس سولیس] را که به گفتۀ این وزارت به مادورو آن را اداره می‌کند، به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی کرده است؛ اقدامی که به حکومت ایالات متحده اجازه می‌دهد تحریم‌های بیشتری بر آن اعمال کند.

نیکولاس مادورو، از سال ۲۰۱۳ به اینسو، پس از مرگ هوگو چاویز، رییس جمهور پیشین ونزویلا، قدرت را در دست دارد.

مادورو به تعقیب انتخابات ۲۰۲۴ میلادی، ادعای پیروزی کرد، اما ایالات متحده آن ادعا را رد کرده و ایدماندو گونزالیس، سیاستمدار مخالف مادورو را به عنوان برندۀ انتخابات به رسمیت شناخت.