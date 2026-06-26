افزایش چشمگیر سوءتغذیه حاد کودکان در جنوب افغانستان

سازمان داکتران بدون سرحد (ام‌اس‌اف) در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که شمار کودکان مبتلا به سوءتغذیه حاد و شدید در جنوب افغانستان، به‌ویژه در ولایت‌های هلمند و قندهار، به‌گونه چشمگیری افزایش یافته است.

این سازمان روز پنجشنبه، ۲۵ جون، با نشر این گزارش گفت که مراکز درمانی تحت حمایت آن در ولایت‌های هلمند و قندهار در ماه‌های نخست سال ۲۰۲۶ با افزایش بی‌سابقه مراجعه کودکانی روبه‌رو شده‌اند که به دلیل سوءتغذیه شدید و مشکلات صحی ناشی از آن، به درمان فوری نیاز دارند.

بر اساس این گزارش، از ماه جنوری تا اپریل سال جاری، شمار کودکان بستری‌شده در مراکز درمانی سوءتغذیه تحت حمایت سازمان داکتران بدون سرحد، به طور اوسط بیش از ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سه سال گذشته افزایش یافته است. بیشتر این کودکان کمتر از یک سال سن دارند.

آنا لیلیا باندا، هماهنگ‌کننده بخش صحی سازمان داکتران بدون سرحد در جنوب افغانستان، گفته است بسیاری از کودکان زمانی به مراکز درمانی منتقل می‌شوند که وضعیت صحی آنان به مرحله بحرانی رسیده است.

در گزارش به نقل از خانم باند گفته شده: " این وضعیت تنها نشان‌دهنده وخامت ناامنی غذایی نیست، بلکه بیانگر تضعیف سیستم است که باید موارد سوءتغذیه را در مراحل اولیه شناسایی و درمان کند. برای جلوگیری از مرگ‌های قابل پیشگیری، باید تمامی خدمات تشخیص، تداوی سرپایی و مراقبت‌های بستری دوباره تقویت شوند."

در گزارش سازمان داکتران بدون سرحد همچنین آمده است که کاهش چشمگیر کمک‌های بین‌المللی از اوایل سال ۲۰۲۵، دسترسی بسیاری از خانواده‌ها به خدمات صحی و تغذیه‌ای را محدود کرده است. به گفته این سازمان، بر بنیاد آمار سازمان جهانی صحت، در پی کاهش بودجه، فعالیت ۴۴۵ مرکز صحی، از جمله ۲۰۳ تیم سیار صحی و تغذیه، در افغانستان متوقف یا تعلیق شده است؛ مراکزی که نقش مهمی در شناسایی زودهنگام کودکان مبتلا به سوءتغذیه داشتند.

در این گزارش، خشکسالی‌های پی‌هم، کاهش محصولات زراعتی، افزایش ناامنی غذایی و اختلال در سیستم اکمالات غذاهای درمانی ویژه کودکان، از دیگر عوامل وخامت این بحران عنوان شده است.

به گفته سازمان داکتران بدون سرحد، افزایش قیمت مواد غذایی و دشوارتر شدن دسترسی خانواده‌ها به غذای کافی، به‌ویژه بر زنان باردار و مادران شیرده، تاثیر منفی گذاشته است.

این سازمان همچنین هشدار داده است که بسیاری از مادرانی که کودکان مبتلا به سوءتغذیه را به مراکز درمانی می‌آورند، خود نیز از کمبود غذا و سوءتغذیه رنج می‌برند؛ موضوعی که توانایی آنان را برای تغذیه مناسب نوزادان کاهش می‌دهد.

بر اساس این گزارش، از آغاز سال ۲۰۲۶ تاکنون، بیش از۱۵۰۰کودک مبتلا به سوءتغذیه حاد همراه با مشکلات صحی در مرکز درمانی تحت حمایت سازمان داکتران بدون سرحد در شفاخانه ولایتی بُست هلمند بستری شده‌اند؛ رقمی که بیش از دو برابر مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ است.

همچنین، مرکز درمان سوءتغذیه این سازمان در ولایت کندهار طی چهار ماه نخست سال جاری بیش از ۵۷۰ کودک را بستر کرده و به دلیل محدودیت ظرفیت، بیش از ۳۰۰ بیمار دیگر را به مراکز صحی دیگر ارجاع داده است.

گزارش می‌افزاید که با وجود افزایش ظرفیت خدمات در هلمند و کندهار، نیازهای موجود همچنان فراتر از توان مراکز درمانی است. این سازمان از کمک‌کنندگان بین‌المللی، مقام‌های مسوول و نهادهای کمک‌رسان خواسته است بودجه برنامه‌های تغذیه در افغانستان را هرچه زودتر احیا کنند و جریان تامین غذاهای درمانی و تجهیزات ضروری صحی را بدون وقفه ادامه دهند.

این سازمان هشدار داده است که در صورت ادامه روند کنونی، شمار بیشتری از کودکان از دسترسی به خدمات نجات‌بخش درمان سوءتغذیه محروم خواهند شد.

سازمان داکتران بدون سرحد(یا ام‌اس‌اف) در حالی از افزایش چشمگیر شمار کودکان مبتلا به سوءتغذیه حاد در جنوب افغانستان ابراز نگرانی کرده است که این کشور با بحران شدید بشردوستانه روبه‌رو است؛ میلیون‌ها تن با کمبود غذا دست‌وپنجه نرم می‌کنند و کاهش کمک‌های جهانی، بسیاری از مراکز صحی را به محدودسازی یا توقف خدمات حیاتی واداشته است.