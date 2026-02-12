نتنیاهو: مذاکرات رهبر امریکا با رژیم ایران ممکن به یک توافق 'خوب' امریکا – ایران منجر شود 

بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل، در نخستین ارزیابی اش از گفتگوهای اخیر وی با دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده می‌گوید که مذاکرات رییس جمهور ترمپ با رژیم ایران، دشمن مشترک امریکا و اسراییل، ممکن است به آنچه اسراییل آن‌را یک توافق "خوب" میان امریکا و ایران عنوان می‌کند، منجر شود.

صدراعظم اسراییل در اظهارات روز پنجشنبۀ خود به خبرنگاران گفت که ملاقات "عالی" با رییس جمهور ترمپ – که نتنیاهو او [رییس جمهور ترمپ]را یک دوست بزرگ اسراییل ‌خواند – عمدتا روی مذاکرات ایالات متحده با رژیم ایران متمرکز بود.

نتنیاهو که روز چهارشنبه در قصرسفید با رییس جمهور ترمپ ملاقات کرد، این اظهارات را قبل از آنکه امریکا را ترک کند بیان داشت.

بنیامین نتنیاهو گفت: "رییس جمهور [ترمپ] معتقد است که ایرانی‌ها از قبل درک کرده اند که با کی طرف استند. من فکر می‌کنم شرایطی که او [رییس جمهور ترمپ] تعیین می‌کند، همراه با درک آنان [رژیم ایران] از اینکه دفعه قبل که به توافق نرسیدند اشتباه کردند، ممکن است آنان [رژیم ایران] را به سمت پذیرش شرایطی سوق دهد که دستیابی به یک توافق خوب را ممکن می‌سازد.

رییس جمهور ترمپ در دور دوم ریاست جمهوری‌اش که یک سال و اندی از آن می‌گذرد، این ششمین بار است که از نتنیاهو در داخل ایالات متحده میزبانی می‌کند.

دونالد ترمپ، پس از پایان دیدار با نتنیاهو، در یک پست شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نظر خود را در مورد این دیدار به اشتراک گذاشت و گفت که به رهبر اسراییل گفته است که دور جدیدی از مذاکرات با این رژیم [ایران] را ادامه خواهد داد تا ببیند آیا می‌توان به توافقی جهت پایان دادن به تلاش تهران برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای و سایر فعالیت‌های مخرب دست یافت یا نه.

رییس جمهور ترمپ نوشت: "هیچ نتیجۀ قطعی حاصل نشد، جز اینکه من اصرار داشتم که مذاکرات با ایران ادامه یابد تا مشخص شود که آیا می‌توان به توافق رسید یا نه. اگر این توافق حاصل شود، به صدراعظم [اسراییل] اطلاع می‌دهم که این گزینه را ترجیح خواهیم داد. اگر این توافق حاصل نشود، فقط باید ببینیم نتیجه چه خواهد شد."

صدراعظم اسراییل در اظهارات روز پنجشنبۀ خود گفت که او "تردید کلی" خود را در بارۀ امکان دسترسی به هرگونه توافق با ایران، مخفی نمی‌کند.

بنیامین نتنیاهو افزود: "برعلاوه، من واضح ساختم که اگر یک توافق انجام شد، باید شامل عناصری باشد که ... برای کشور اسراییل و به مفکورۀ من به تمام جامعۀ جهانی حایز اهمیت است: نه تنها مسئلۀ هسته‌ای، اما همچنان میزایل‌های بالستیک [رژیم ایران] و گروه‌های نیابتی ایران در منطقه."

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل هشدارهای مکرر خود را به رژیم ایران تکرار کرد که اگر از توقف پیگیری سلاح‌های هسته‌ای و سایر رفتارهای بدخواهانه خودداری کند، ایالات متحده به آن حمله نظامی خواهد کرد.

رییس جمهور ایالات متحده، با اشاره به حمله نظامی امریکا که در ماه جون سال گذشته دستور آن را صادر کرد و ساحات تسلیحات هسته‌ای رژیم ایران را نابود کرد، نوشت: "دفعه قبل، ایران تصمیم گرفت که بهتر است توافق نکند و با چکش نیمه‌شب ضربه خورد - این برای آنان خوب پاسخ نداد. امیدوارم این بار آنان خردمندانه‌تر و مسوولانه‌تر عمل کنند."