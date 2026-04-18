ادارۀ همآهنگی کمکهای بشردوستانۀ سازمان ملل متحد (اوچا) میگوید که حدود ۷۳ هزار نفر در اثر سیلابهای اخیر در افغانستان متاثر شده اند که ۳۱ هزار نفر آنان به کمکهای عاجل نیاز دارند.
اوچا در تازهترین گزارش خود اذعان داشته است که شرکای بشردوستانه در حال بررسی راههایی برای ارایۀ کمکهای اضطراری به آسیبدیدگان بارانها و سیلابهای اخیر در افغانستان اند.
این ادارۀ ملل متحد اضافه کرده است که بارانها و سیلابهای اخیر اکثریت مناطق افغانستان را متاثر ساخته، صدها نفر ناشی از سیلابها جان باخته و مجروح شده اند؛ هزاران منزل مسکونی به گونۀ قسمی یا کامل تخریب شده، زمینهای زراعتی آسیبدیده و به شمول صدها کیلومتر سرک، دهها پل و تاسیسات مهم متضرر شده است.
این ادارۀ سازمان ملل متحد میگوید که ۷۲ درصد از کسانی که خانههایشان ویران شده به روستاها و دهکدههای کوچک منتقل شدهاند، در حالی که دیگران شب و روز خود را زیر آسمان باز میگذرانند.
نگرانی ملل متحد از تداوم خصومتهای فرامرزی
از جانب دیگر، درحالیکه درگیریهای فرامرزی میان حکومت طالبان و پاکستان جریان دارد، استیفن دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد میگوید که خصومتهای فرامرزی میان حکومت طالبان و اکستان از اواخر ماه فبروری به اینسو، "نیازهای بشردوستانه را افزایش داده است."
دوجاریک، روز جمعه در کنفرانس خبری هفته وار خود گفت که بیش از ۹۴ هزار نفر در ولایات خوست، کنر، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا و نورستان ناشی از این ناامنی های فرامرزی بیجا شده اند.
سخنگوی سازمان ملل متحد گفت: "در حالی که شرکای ما در حال ارزیابی نیازهای بشردوستانه در مناطق صعب العبور اند، حدود ۱۶۰ هزار نفر با عدم مصوونیت غذایی مواجه اند، دسترسی حدود ۹۰ هزار نفر به خدمات صحی کاهش یافته است و ۱۲ هزار دانشآموز از تحصیل محروم شدهاند."
دوجاریک باردیگر بر محافظت غیرنظامیان و زیربناهای ملکی تاکید کرده گفت که دسترسی برای ارایۀ کمکهای بشردوستانه برای مردم باید فراهم باشد.
اوچا در حالی نگران وضعیت آسیبدیدگان از بارانها و سیلابهای اخیر در افغانستان است که پیش از این سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که نیمی از جمعیت افغانستان به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند و هشدار داده بود که افغانستان در سال ۲۰۲۶، بار دیگر در میان کشورهایی قرار خواهد گرفت که با بزرگترین بحران انسانی جهان روبرو اند.
