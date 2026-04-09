با ادامه آتش ‌بس امریکا – اسراییل با ایران قیمت نفت شاهد صعود اندک بود

با تداوم حملات اسراییل بر لبنان و تردد شمار اندکی از کشتیها از تنگۀ حیاتی هرمز، قیمت نفت روز پنجشنبه بار دیگر صعود کرد و بازارهای مالی جهان شاهد افت بود.
با ادامه برقراری آتشبس ایالات متحده، اسراییل و ایران قیمت جهانی نفت روز پنجشنبه اندکی افزایش یافت.
این درحالیست که اختلافات بر سر حملات اسراییل بر لبنان باعث شده تجاران و سرمایهگذاران از نزدیک تنشها را زیر نظر داشته و نگران اختلالات در اکمالات انرژی باشند.
قیمتهای آتی نفت خام برنت برای تحویلدهی در ماه جون، در معاملات صبح به وقت شرق امریکا، با ۴ درصد افزایش به ۹۸.۵۴ دالر رسید، در حالی که قیمتهای آتی نفت خام وست تکزاس اینترمدیت امریکا برای تحویلدهی در ماه می با ۵.۳ درصد افزایش به ۹۹.۴۱ دالر رسید.
این تحولات یک روز پس از آن رخ داد که قیمت نفت خام ایالات متحده شاهد بزرگترین افت یک روزه خود از سال ۲۰۲۰ به اینسو بود.
تنگۀ هرمز یک گذرگاه حیاتی برای انتقال انرژی شرقمیانه به بازارهای جهانی است و از هفتهها به اینسو به خاطر حملات ایران و تهدید علیه کشتیرانی بینالمللی، مسدود است.
روند معاملات آتی سهام ایالات متحده اندکی کاهش یافت و برخی از سودهای بزرگ جلسه قبل را از دست داد، زیرا پس از توافق ایالات متحده و ایران برای آتشبس دو هفتهای تمرکز بر شرقمیانه همچنان ادامه دارد.
معاملات آتی S&P ۵۰۰ و معاملات آتی شاخص نسدک ۱۰۰ به ترتیب ۰.۳ درصد و ۰.۲ درصد کاهش یافت. این درحالیست که معاملات آتی صنعتی داو جونز ۰.۴ درصد یا ۱۷۵ امتیاز کاهش یافت.
اسراییل حملات خود را بر لبنان ادامه داده است و ایران ادعا دارد که آتشبس – که روز پنجشنبه وارد دومین روز خود شد - باید شامل توقف درگیری میان اسراییل و حزبالله لبنان نیز باشد.
اما قصرسفید اعلام کرد که توقف حملات اسراییل بر حزبالله لبنان، بخشی از توافق نمیباشد.
